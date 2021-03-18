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Путин предложил Байдену провести открытый разговор
Путин предложил Байдену провести открытый разговор
Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:34
2021-03-18T19:34
2021-03-18T20:15
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире.Он отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила из Вашингтона.Глава государства уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение МИД.Также президент России добавил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
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Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
2021-03-18T19:34
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PT0M26S
РИА Новости
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сша, джо байден, владимир путин
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил американскому коллеге Джо Байдену
продолжить дискуссию в прямом эфире.
Он отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила из Вашингтона.
"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24"
.
Глава государства уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение МИД.
Также президент России добавил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".
В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.
Президент США
ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.
Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона
, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву
. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.