https://ria.ru/20210318/putin-1601879211.html

Путин предложил Байдену провести открытый разговор

Путин предложил Байдену провести открытый разговор

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:34

2021-03-18T19:34

2021-03-18T20:15

сша

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире.Он отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила из Вашингтона.Глава государства уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение МИД.Также президент России добавил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

https://ria.ru/20210318/zakharova-1601857271.html

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Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире 2021-03-18T19:34 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сша, джо байден, владимир путин