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Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
Власти РФ продолжат оказывать поддержку культурным программам и фестивалям, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны, о Великой Отечественной... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:56
2021-03-18T15:59
новости культуры
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат оказывать поддержку культурным программам и фестивалям, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны, о Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что "постарается воспользоваться приглашением" и посетить в этом году фестиваль "Дорога на Ялту".В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Путину рассказали о фестивале "Дорога на Ялту", в рамках которого военные песни исполняют дуэтом российский и иностранный участник. Иностранные конкурсанты, по словам участницы встречи, подверглись травле, в том числе со стороны украинских СМИ. Путина пригласили посетить фестиваль в этом году."То, что вы делаете, это очень здорово. Это сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, нашей Родины, нашего народа. Это то, что делает нас единым народом. И без всякого сомнения, мы и дальше будем поддерживать подобные начинания, подобные фестивали, подобные культурные программы", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что "гостей, в том числе из-за границы, будет все больше и больше"."И я со своей стороны постараюсь воспользоваться вашим приглашением и тоже посмотреть, как это происходит в жизни", - добавил президент.
https://ria.ru/20210318/krym-1601821432.html
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новости культуры, владимир путин, республика крым, севастополь, общество

Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"

15:56 18.03.2021 (обновлено: 15:59 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат оказывать поддержку культурным программам и фестивалям, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны, о Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что "постарается воспользоваться приглашением" и посетить в этом году фестиваль "Дорога на Ялту".
В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Путину рассказали о фестивале "Дорога на Ялту", в рамках которого военные песни исполняют дуэтом российский и иностранный участник. Иностранные конкурсанты, по словам участницы встречи, подверглись травле, в том числе со стороны украинских СМИ. Путина пригласили посетить фестиваль в этом году.
Строительство соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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"То, что вы делаете, это очень здорово. Это сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, нашей Родины, нашего народа. Это то, что делает нас единым народом. И без всякого сомнения, мы и дальше будем поддерживать подобные начинания, подобные фестивали, подобные культурные программы", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что "гостей, в том числе из-за границы, будет все больше и больше".
"И я со своей стороны постараюсь воспользоваться вашим приглашением и тоже посмотреть, как это происходит в жизни", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Новости культурыВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
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