https://ria.ru/20210318/putin-1601832269.html

Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"

Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"

Власти РФ продолжат оказывать поддержку культурным программам и фестивалям, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны, о Великой Отечественной... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:56

2021-03-18T15:56

2021-03-18T15:59

новости культуры

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республика крым

севастополь

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат оказывать поддержку культурным программам и фестивалям, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны, о Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что "постарается воспользоваться приглашением" и посетить в этом году фестиваль "Дорога на Ялту".В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Путину рассказали о фестивале "Дорога на Ялту", в рамках которого военные песни исполняют дуэтом российский и иностранный участник. Иностранные конкурсанты, по словам участницы встречи, подверглись травле, в том числе со стороны украинских СМИ. Путина пригласили посетить фестиваль в этом году."То, что вы делаете, это очень здорово. Это сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, нашей Родины, нашего народа. Это то, что делает нас единым народом. И без всякого сомнения, мы и дальше будем поддерживать подобные начинания, подобные фестивали, подобные культурные программы", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что "гостей, в том числе из-за границы, будет все больше и больше"."И я со своей стороны постараюсь воспользоваться вашим приглашением и тоже посмотреть, как это происходит в жизни", - добавил президент.

https://ria.ru/20210318/krym-1601821432.html

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новости культуры, владимир путин, республика крым, севастополь, общество