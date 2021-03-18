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Путин рассказал, как будет организован летний отпускной сезон
Путин рассказал, как будет организован летний отпускной сезон
Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:16
2021-03-18T15:16
владимир путин
севастополь
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи."Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний", - сказал Путин во время встречи.Путин уточнил, что именно исходя из санитарных требований планируется строить отпускной сезон для детского отдыха. "Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей, для их оздоровления", - добавил президент.Он также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20210116/krym-1593314811.html
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владимир путин, севастополь, общество

Путин рассказал, как будет организован летний отпускной сезон

15:16 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи.
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"Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний", - сказал Путин во время встречи.
"Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан, границы на самом деле, хоть и формально считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов", - уточнил он.
Путин уточнил, что именно исходя из санитарных требований планируется строить отпускной сезон для детского отдыха. "Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей, для их оздоровления", - добавил президент.
Он также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.
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