https://ria.ru/20210318/putin-1601825828.html

Путин рассказал, как будет организован летний отпускной сезон

Путин рассказал, как будет организован летний отпускной сезон

Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:16

2021-03-18T15:16

2021-03-18T15:16

владимир путин

севастополь

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Летняя отпускная кампания будет организована в период, который оптимален для отдыха детей, но в соответствии с требованиями санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя по видеосвязи."Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний", - сказал Путин во время встречи.Путин уточнил, что именно исходя из санитарных требований планируется строить отпускной сезон для детского отдыха. "Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей, для их оздоровления", - добавил президент.Он также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20210116/krym-1593314811.html

https://ria.ru/20210317/lagerya-1601753013.html

севастополь

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владимир путин, севастополь, общество