https://ria.ru/20210318/putin-1601825701.html

США придется считаться с Россией, заявил Путин

США придется считаться с Россией, заявил Путин

США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:14

2021-03-18T15:14

2021-03-18T15:14

владимир путин

республика крым

севастополь

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи."И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601814371.html

республика крым

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, республика крым, севастополь, сша