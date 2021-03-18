https://ria.ru/20210318/putin-1601825701.html
США придется считаться с Россией, заявил Путин
США придется считаться с Россией, заявил Путин
США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:14
2021-03-18T15:14
2021-03-18T15:14
владимир путин
республика крым
севастополь
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600652126_167:0:3014:1602_1920x0_80_0_0_dc6767a52e153c114f5f7a26dc0d1755.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи."И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601814371.html
республика крым
севастополь
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600652126_408:0:2784:1782_1920x0_80_0_0_0922150dd83fcc0ac1f5d7a907864492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, республика крым, севастополь, сша