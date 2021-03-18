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США придется считаться с Россией, заявил Путин
США придется считаться с Россией, заявил Путин
США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:14
2021-03-18T15:14
владимир путин
республика крым
севастополь
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи."И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, республика крым, севастополь, сша

США придется считаться с Россией, заявил Путин

15:14 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так - у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.
"И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться", - подчеркнул Путин.
Кремлевские башни в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 14:25
Кремль назвал отношения России и США очень плохими
 
Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольСША
 
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