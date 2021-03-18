https://ria.ru/20210318/putin-1601817390.html

Путин рассказал, из-за чего появилось движение Black Lives Matter

Путин рассказал, из-за чего появилось движение Black Lives Matter

Сознание американского истеблишмента складывалось в непростых условиях и вообще связано с геноцидом местного населения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:39

2021-03-18T14:39

2021-03-18T19:18

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сознание американского истеблишмента складывалось в непростых условиях и вообще связано с геноцидом местного населения, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается американского истеблишмента - не американского народа в целом: там главным образом очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи."Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен", - добавил Путин.Президент также отметил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с несправедливостью, истреблением."До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением", - сказал президент в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.Путин напомнил, что в американской истории был "очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий"."И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black lives matter - "Жизни черных имеют значение", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/putin-1601818186.html

https://ria.ru/20210201/blm-1595448172.html

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владимир путин, сша, в мире