Путин ответил на заявления Байдена
14:34 18.03.2021 (обновлено: 15:44 18.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Джо Байдену, который ранее резко о нем высказался.
"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — добавил Путин.
Президент отметил, что в истории каждого народа "много драматических и кровавых событий".
"Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", — сказал он.
Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.
Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ожидания от новой администрации США "списаны этим хамским заявлением в утиль". Сенатор допустил, что Москва отреагирует и другими действиями, если Вашингтон не извинится.