https://ria.ru/20210318/putin-1601816394.html

Путин ответил на заявления Байдена

Путин ответил на заявления Байдена

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Джо Байдену, который ранее резко о нем высказался. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:34

2021-03-18T14:34

2021-03-18T15:44

джо байден

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Джо Байдену, который ранее резко о нем высказался.Президент отметил, что в истории каждого народа "много драматических и кровавых событий"."Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", — сказал он.Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ожидания от новой администрации США "списаны этим хамским заявлением в утиль". Сенатор допустил, что Москва отреагирует и другими действиями, если Вашингтон не извинится.

https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601814371.html

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"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену "Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену 2021-03-18T14:34 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире