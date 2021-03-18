https://ria.ru/20210318/putin-1601808678.html

Путин поручил создать сеть современных кампусов вузов

Путин поручил создать сеть современных кампусов вузов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов российских вузов, соответствующие поручения опубликованы РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:52

2021-03-18T13:52

2021-03-18T14:16

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов российских вузов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, расположенных в отдельных субъектах РФ, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям РФ, и до 1 декабря 2022 года приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов, предусматривающих в том числе капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов образовательных организаций высшего образования", - говорится в тексте поручений.Кроме того, президент поручил правительству привлечь студенческие строительные отряды и обучающихся в российских вузах на программах в области архитектуры, строительства и реставрации к созданиям кампусов.

https://na.ria.ru/20210317/minobrnauki-1601616607.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество