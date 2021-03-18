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Путин поручил создать сеть современных кампусов вузов
Путин поручил создать сеть современных кампусов вузов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов российских вузов, соответствующие поручения опубликованы РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:52
2021-03-18T14:16
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов российских вузов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, расположенных в отдельных субъектах РФ, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям РФ, и до 1 декабря 2022 года приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов, предусматривающих в том числе капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов образовательных организаций высшего образования", - говорится в тексте поручений.Кроме того, президент поручил правительству привлечь студенческие строительные отряды и обучающихся в российских вузах на программах в области архитектуры, строительства и реставрации к созданиям кампусов.
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владимир путин, общество

Путин поручил создать сеть современных кампусов вузов

13:52 18.03.2021 (обновлено: 14:16 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов российских вузов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, расположенных в отдельных субъектах РФ, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям РФ, и до 1 декабря 2022 года приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов, предусматривающих в том числе капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов образовательных организаций высшего образования", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, президент поручил правительству привлечь студенческие строительные отряды и обучающихся в российских вузах на программах в области архитектуры, строительства и реставрации к созданиям кампусов.
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