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В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
У президента РФ Владимира Путина нет в графике поездки в Грецию в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:02
2021-03-18T13:02
2021-03-18T13:02
кириакос мицотакис
дмитрий песков
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет в графике поездки в Грецию в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Главным событием юбилейного года станет военный парад 25 марта на центральной афинской площади Синтагма. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость, - России, Франции и Великобритании."У президента нет в графике поездки в Грецию", - сказал Песков журналистам.На вопрос, кто будет представлять Россию, он рекомендовал обратиться в МИД РФ.
https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601591418.html
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кириакос мицотакис, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, франция, греция, в мире