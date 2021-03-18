https://ria.ru/20210318/putin-1601798171.html

В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию

В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию

У президента РФ Владимира Путина нет в графике поездки в Грецию в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:02

2021-03-18T13:02

2021-03-18T13:02

кириакос мицотакис

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

франция

греция

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет в графике поездки в Грецию в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Главным событием юбилейного года станет военный парад 25 марта на центральной афинской площади Синтагма. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость, - России, Франции и Великобритании."У президента нет в графике поездки в Грецию", - сказал Песков журналистам.На вопрос, кто будет представлять Россию, он рекомендовал обратиться в МИД РФ.

https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601591418.html

великобритания

франция

греция

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кириакос мицотакис, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, франция, греция, в мире