https://ria.ru/20210318/putin-1601788834.html
Совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Трансляция
Совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:51
2021-03-18T15:51
2021-03-18T15:51
владимир путин
республика крым
севастополь
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Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя.
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
LIVE: Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
2021-03-18T15:51
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PT62M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, владимир путин, республика крым, севастополь
Совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя.
2021-03-18T15:51
true
PT62M49S
Совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя.