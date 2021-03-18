https://ria.ru/20210318/putin-1601788834.html

Совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Трансляция

Совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Трансляция

Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:51

2021-03-18T15:51

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владимир путин

республика крым

севастополь

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Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя.

республика крым

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, республика крым, севастополь