https://ria.ru/20210318/psaki-1601888267.html
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор"... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:49
2021-03-18T20:49
2021-03-18T20:49
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.
https://ria.ru/20210317/bayden-1601733293.html
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россия, дженнифер псаки, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.