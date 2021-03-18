https://ria.ru/20210318/psaki-1601888267.html

Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор"... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:49

2021-03-18T20:49

2021-03-18T20:49

россия

дженнифер псаки

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.

https://ria.ru/20210317/bayden-1601733293.html

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2021

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россия, дженнифер псаки, сша, в мире