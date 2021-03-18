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Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор"... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:49
2021-03-18T20:49
россия
дженнифер псаки
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.
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россия, дженнифер псаки, сша, в мире

Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

20:49 18.03.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 23:13
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