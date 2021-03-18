https://ria.ru/20210318/proisshestviya-1601781727.html
Бывших лесничих под Красноярском заподозрили в незаконной рубке деревьев
Бывших лесничих под Красноярском заподозрили в незаконной рубке деревьев
Экс-сотрудники лесничеств и бизнесмен под Красноярском подозреваются в вырубке 1,5 тысяч деревьев под видом санитарных рубок, сообщает пресс-служба ГСУСК по... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:49
2021-03-18T11:49
2021-03-18T12:40
красноярский край
абанский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Экс-сотрудники лесничеств и бизнесмен под Красноярском подозреваются в вырубке 1,5 тысяч деревьев под видом санитарных рубок, сообщает пресс-служба ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии."Возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников КГБУ (краевое государственное бюджетное учреждение - ред.) "Абанское лесничество", а также директора ООО (общество с ограниченной ответственностью - ред.) "Метелица", подозреваемых в незаконной рубке здоровых лесных насаждений под видом сплошной санитарной рубки на территории Абанского района Красноярского края в особо крупном размере. (часть 3 статья 260 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следователей, с 2018 по 2019 годы экс-руководитель "Абанского лесничества", бывший лесничий и директор компании "Метелица" изготовили фиктивные документы о повреждениях леса вредителями и пожарами, выделив два надела для сплошных санитарных рубок. После этого они организовали незаконную рубку более полутора тысяч здоровых деревьев на сумму восемь миллионов рублей.В ведомстве добавили, что директор "Метелицы" арестован, экс-главе лесничества и бывшему лесничему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.В региональном главке МВД сообщили, что подозреваемые были задержаны оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД при участии Росгвардии.В пресс-службе сообщили, что следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к аналогичным фактам незаконных рубок на сумму около 100 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/les-1592697193.html
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красноярский край, абанский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости.
Экс-сотрудники лесничеств и бизнесмен под Красноярском подозреваются в вырубке 1,5 тысяч деревьев под видом санитарных рубок, сообщает пресс-служба ГСУСК по Красноярскому краю
и Хакасии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников КГБУ (краевое государственное бюджетное учреждение - ред.) "Абанское лесничество", а также директора ООО (общество с ограниченной ответственностью - ред.) "Метелица", подозреваемых в незаконной рубке здоровых лесных насаждений под видом сплошной санитарной рубки на территории Абанского района
Красноярского края в особо крупном размере. (часть 3 статья 260 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следователей, с 2018 по 2019 годы экс-руководитель "Абанского лесничества", бывший лесничий и директор компании "Метелица" изготовили фиктивные документы о повреждениях леса вредителями и пожарами, выделив два надела для сплошных санитарных рубок. После этого они организовали незаконную рубку более полутора тысяч здоровых деревьев на сумму восемь миллионов рублей.
В ведомстве добавили, что директор "Метелицы" арестован, экс-главе лесничества и бывшему лесничему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В региональном главке МВД сообщили, что подозреваемые были задержаны оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД при участии Росгвардии.
В пресс-службе сообщили, что следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к аналогичным фактам незаконных рубок на сумму около 100 миллионов рублей.