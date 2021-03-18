https://ria.ru/20210318/problemy-1601851694.html

Аксенов назвал основные проблемы Крыма

Аксенов назвал основные проблемы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основными проблемами региона являются рост цен, доходы граждан и развитие инфраструктуры. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:19

2021-03-18T17:19

2021-03-18T17:19

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

общество

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основными проблемами региона являются рост цен, доходы граждан и развитие инфраструктуры."Рост цен, доходы граждан, развитие инфраструктуры – основные проблемы", - сказал Аксенов на совещании по социально-экономическому развитию Крыма под руководством президента страны Владимира Путина.Аксенов подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра все проблемы будут преодолены, и регион продолжит динамичное развитие.

https://ria.ru/20210318/krym-1601813207.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, общество