https://ria.ru/20210318/problemy-1601851694.html
Аксенов назвал основные проблемы Крыма
Аксенов назвал основные проблемы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основными проблемами региона являются рост цен, доходы граждан и развитие инфраструктуры. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:19
2021-03-18T17:19
2021-03-18T17:19
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основными проблемами региона являются рост цен, доходы граждан и развитие инфраструктуры."Рост цен, доходы граждан, развитие инфраструктуры – основные проблемы", - сказал Аксенов на совещании по социально-экономическому развитию Крыма под руководством президента страны Владимира Путина.Аксенов подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра все проблемы будут преодолены, и регион продолжит динамичное развитие.
https://ria.ru/20210318/krym-1601813207.html
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сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, общество