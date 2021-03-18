https://ria.ru/20210318/premiya-1601868455.html

В Подмосковье опровергли данные о премии в 800% врио главврача скорой

В Подмосковье опровергли данные о премии в 800% врио главврача скорой

Минздрав Подмосковья опроверг информацию о завышенных премиальных выплатах исполняющему обязанности главврача Московской областной станции скорой медицинской... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:44

2021-03-18T18:44

2021-03-18T19:06

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минздрав Подмосковья опроверг информацию о завышенных премиальных выплатах исполняющему обязанности главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи и его подчинённым.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что главврач подмосковной областной станции скорой помощи издал приказ о премировании самого себя (в 800%) и четырёх своих заместителей, а после вмешательства прокуратуры, отозвал его."Информация, размещенная в СМИ, о завышенных выплатах стимулирующего характера исполняющему обязанности главного врача МОССМП (Московская областная станция скорой медицинской помощи - ред.) Сергею Папиянцу не соответствует действительности. Никаких начислений сотрудникам МОССМП по приказу, опубликованному в СМИ, не производилось", - сказали РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20210311/delo-1600764127.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия