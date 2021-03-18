https://ria.ru/20210318/prava-1601859519.html

В России с 1 апреля изменят правила сдачи экзамена на права

В России с 1 апреля изменят правила сдачи экзамена на права

С 1 апреля начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:55

2021-03-18T17:55

2021-03-18T20:36

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авто

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С 1 апреля начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД, сообщается на сайте ведомства."Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", — пояснили в ведомстве.Нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для желающих получить права на вождение мотоцикла сохранят прежний формат экзамена — с "площадкой". Кроме того, изменился список нарушений и ошибок, за которые начисляют штрафные баллы. Перечень разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. В отдельный блок вынесли грубые ошибки, из-за которых экзамен прекращается сразу. Теперь к ним добавились езда с непристегнутым ремнем безопасности или использование телефона на дороге. Как и прежде, для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не больше пяти штрафных баллов.Еще одно нововведение — возможность присутствия наблюдателя в машине во время экзамена. В этой роли могут выступить кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций и автошкол. Эта мера позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html

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россия, авто, общество