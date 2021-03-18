На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:48 18.03.2021 (обновлено: 10:44 18.03.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. После запуска газопровода "Северный поток — 2" прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, об этом в интервью GolosUA рассказал украинский экономист Олег Пендзин.
Он напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 миллиардов кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 миллиардов. "А когда достроили "Северный поток" и другие мелкие "потоки" (имеется в виду, очевидно, "Турецкий поток". — Прим. ред.), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 миллиардов кубометров газа, то есть меньше обычного", — отметил эксперт.
Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 миллиардов кубометров в год является убыточной для ГТС.
"Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска "Северного потока — 2" в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, — около 35 миллиардов кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне "Северный поток — 2" не запустили", — добавил экономист.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.
В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже ограничения расширили. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.