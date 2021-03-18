https://ria.ru/20210318/potok-1601740862.html

На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"

На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"

После запуска газопровода "Северный поток — 2" прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, об этом в интервью GolosUA рассказал РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:48

2021-03-18T02:48

2021-03-18T10:44

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. После запуска газопровода "Северный поток — 2" прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, об этом в интервью GolosUA рассказал украинский экономист Олег Пендзин.Он напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 миллиардов кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 миллиардов. "А когда достроили "Северный поток" и другие мелкие "потоки" (имеется в виду, очевидно, "Турецкий поток". — Прим. ред.), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 миллиардов кубометров газа, то есть меньше обычного", — отметил эксперт.Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 миллиардов кубометров в год является убыточной для ГТС. "Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска "Северного потока — 2" в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, — около 35 миллиардов кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне "Северный поток — 2" не запустили", — добавил экономист."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва, называющие проект политическим. В Москве неоднократно указывали, что он — исключительно коммерческий, с этим согласны в Берлине и Вене.В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже ограничения расширили. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601644876.html

https://ria.ru/20210317/daniya-1601597339.html

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"Сможем достроить самостоятельно": Путин о "Северном потоке-2" Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Москве заявили о том, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США. 2021-03-18T02:48 true PT1M12S

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