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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210318/post-1601732703.html
В РПЦ призвали верующих помогать людям во время Великого поста
В РПЦ призвали верующих помогать людям во время Великого поста
Пост – это время, когда нужно помогать людям, совершать дела милосердия, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:30
2021-03-18T08:30
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
первая градская больница
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пост – это время, когда нужно помогать людям, совершать дела милосердия, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни."Пост - это не только молитвы, воздержание в пище, но и дела милосердия. Это очень важная составляющая поста, о которой мы часто забываем", - сказал он.Епископ призвал участвовать в церковных проектах помощи, в частности, он рассказал, что православная служба помощи "Милосердие" готовит акцию "Дари радость на Пасху" - и "все желающие могут поделиться подарками для 14 тысяч подопечных, включая пациентов больниц"."Мы знаем, как тяжело оказаться в больнице, особенно в этот коронавирусный год, когда рядом умирают больные. В этих условиях люди нуждаются в поддержке. Мы готовим эту акцию, чтобы порадовать людей", - отметил иерарх.А на портале "Милдосердие.ru" пройдет акция "Пост – время добрых дел", рассказал епископ, где можно поделиться с нуждающимися продуктами, вещами, пожертвовать на продукты службы помощи "Милосердие"."То есть можно выделить часть своих средств, чтобы поддержать тех, кому трудно. Во время пандемии материальное положение многих людей ухудшилось. Увеличилось число людей, которые приходят просто покушать или у кого нет одежды", - сказал епископ.По его словам, в больницах есть нужда в добровольцах. "Если есть антитела, людей ждут и в коронавирусных отделениях больниц. В помощи нуждаются и одинокие люди. Мы каждое воскресенье в 13.45 принимаем добровольцев в храме при Первой градской больнице (храм святого благоверного царевича Димитрия – ред.)- не только православных, но всех людей, кто хотел бы послужить другим", - подчеркнул представитель Русской церкви.
https://ria.ru/20210317/post-1601717283.html
https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html
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религия, московский патриархат, первая градская больница

В РПЦ призвали верующих помогать людям во время Великого поста

08:30 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкСестра милосердия с угощениями для прихожан Троицкого храма в Воронежской области
Сестра милосердия с угощениями для прихожан Троицкого храма в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пост – это время, когда нужно помогать людям, совершать дела милосердия, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.
"Пост - это не только молитвы, воздержание в пище, но и дела милосердия. Это очень важная составляющая поста, о которой мы часто забываем", - сказал он.
Епископ призвал участвовать в церковных проектах помощи, в частности, он рассказал, что православная служба помощи "Милосердие" готовит акцию "Дари радость на Пасху" - и "все желающие могут поделиться подарками для 14 тысяч подопечных, включая пациентов больниц".
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 20:37Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали пост "трудной радостью" и призвали верующих не унывать
"Мы знаем, как тяжело оказаться в больнице, особенно в этот коронавирусный год, когда рядом умирают больные. В этих условиях люди нуждаются в поддержке. Мы готовим эту акцию, чтобы порадовать людей", - отметил иерарх.
А на портале "Милдосердие.ru" пройдет акция "Пост – время добрых дел", рассказал епископ, где можно поделиться с нуждающимися продуктами, вещами, пожертвовать на продукты службы помощи "Милосердие".
"То есть можно выделить часть своих средств, чтобы поддержать тех, кому трудно. Во время пандемии материальное положение многих людей ухудшилось. Увеличилось число людей, которые приходят просто покушать или у кого нет одежды", - сказал епископ.
По его словам, в больницах есть нужда в добровольцах. "Если есть антитела, людей ждут и в коронавирусных отделениях больниц. В помощи нуждаются и одинокие люди. Мы каждое воскресенье в 13.45 принимаем добровольцев в храме при Первой градской больнице (храм святого благоверного царевича Димитрия – ред.)- не только православных, но всех людей, кто хотел бы послужить другим", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Горячая линия церковной социальной помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:31Религия и мировоззрение
В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатПервая Градская больница
 
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