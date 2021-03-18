https://ria.ru/20210318/post-1601732703.html

В РПЦ призвали верующих помогать людям во время Великого поста

В РПЦ призвали верующих помогать людям во время Великого поста

Пост – это время, когда нужно помогать людям, совершать дела милосердия, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:30

2021-03-18T08:30

2021-03-18T08:30

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

первая градская больница

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пост – это время, когда нужно помогать людям, совершать дела милосердия, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни."Пост - это не только молитвы, воздержание в пище, но и дела милосердия. Это очень важная составляющая поста, о которой мы часто забываем", - сказал он.Епископ призвал участвовать в церковных проектах помощи, в частности, он рассказал, что православная служба помощи "Милосердие" готовит акцию "Дари радость на Пасху" - и "все желающие могут поделиться подарками для 14 тысяч подопечных, включая пациентов больниц"."Мы знаем, как тяжело оказаться в больнице, особенно в этот коронавирусный год, когда рядом умирают больные. В этих условиях люди нуждаются в поддержке. Мы готовим эту акцию, чтобы порадовать людей", - отметил иерарх.А на портале "Милдосердие.ru" пройдет акция "Пост – время добрых дел", рассказал епископ, где можно поделиться с нуждающимися продуктами, вещами, пожертвовать на продукты службы помощи "Милосердие"."То есть можно выделить часть своих средств, чтобы поддержать тех, кому трудно. Во время пандемии материальное положение многих людей ухудшилось. Увеличилось число людей, которые приходят просто покушать или у кого нет одежды", - сказал епископ.По его словам, в больницах есть нужда в добровольцах. "Если есть антитела, людей ждут и в коронавирусных отделениях больниц. В помощи нуждаются и одинокие люди. Мы каждое воскресенье в 13.45 принимаем добровольцев в храме при Первой градской больнице (храм святого благоверного царевича Димитрия – ред.)- не только православных, но всех людей, кто хотел бы послужить другим", - подчеркнул представитель Русской церкви.

https://ria.ru/20210317/post-1601717283.html

https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, первая градская больница