https://ria.ru/20210318/post-1601726286.html

Отсутствие устава поста для мирян не проблема для Церкви, заявил Легойда

Отсутствие устава поста для мирян не проблема для Церкви, заявил Легойда

В Русской православной церкви обсуждаются правила поста для мирян, хотя насущной проблемы в отсутствии этих правил нет, заявил глава синодального отдела по... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:00

2021-03-18T10:00

2021-03-18T10:01

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви обсуждаются правила поста для мирян, хотя насущной проблемы в отсутствии этих правил нет, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Как мы знаем, у нас нет особого устава для мирян. Это тоже, кстати, предмет размышления в современной Церкви, поскольку устав, согласно которому мы постимся, был написан довольно давно и для монахов. Но никакого особого устава для мирян нет, а есть возможности некоего послабления, которые являются результатом благословения духовника конкретному человеку, связанные с его особенностями, прежде всего физическими", - сказал Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, тема с особым постовым уставом для мирян - это вопрос, который "периодически встает". Вместе с тем, сказал Легойда, это "немного отвлеченный вопрос, когда устав монашеский есть, а для мирян - нет"."И отвлеченно с этим, может быть, можно согласиться. Но практически, я бы не сказал... что это составляет насущную проблему мирянина сегодня. Что вот миряне сидят и мучаются - как же им поститься, не имея сегодня какого-то особого устава. Это действительно решается с учетом современной ситуации. То есть не нужно сейчас... создавать специальную комиссию, которая за полгода напишет особый устав для мирян. Все равно останутся эти персональные нюансы, которые сейчас решаются в разговоре с духовником, в зависимости от рекомендаций врачей и прочее. И я думаю, что это все в практике современной церковной жизни не является проблемой", - добавил представитель РПЦ.По мнению Легойды, из всех 15 поместных православных церквей в Русской церкви пост соблюдают строже всего. "В разных поместных православных церквах пост, естественно, везде соблюдается, но, наверное, будет справедливым сказать, что наиболее строго пост соблюдают именно в Русской православной церкви. Причем это историческая традиция", - отметил глава синодального отдела.В свою очередь глава cинодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон напомнил, что во время Великого поста есть разная градация строгости поста: особенно строгие - первая неделя поста и последняя перед Пасхой. При этом самый строгий пост - в Великую Пятницу, когда христиане вспоминают распятие Иисуса Христа."Если говорить о пище, то первая степень поста - это отказ от мяса. Вторая степень - это отказ от молочных продуктов и яиц. Третья степень поста - это отказ от рыбы. Следующая степень поста - это отказ от елея, вообще от растительного масла и от морепродуктов. Далее - это ты вкушаешь пищу, не приготовленную на огне, сырую пищу, сырые овощи... Ну и последнее - хлеб и вода, и полное воздержание, которое некоторые практикуют в первые дни поста, некоторые в Великую Пятницу, но это нужно обязательно согласовывать - с духовником, с врачом, со своим здоровьем", - сказал епископ.Великий пост у православных христиан в этом году начался 15 марта. В это время верующие стараются ограничить себя в пище и увеселениях, а также уделить более пристальное внимание духовной жизни. Пасха в 2021 году празднуется 2 мая.

https://ria.ru/20210317/post-1601717443.html

https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html

https://ria.ru/20210315/post-1601187739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь