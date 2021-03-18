Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/posol-1601835542.html
В МИД рассказали, зачем отозвали посла России в США
В МИД рассказали, зачем отозвали посла России в США
В МИД РФ ждут посла в США Анатолия Антонова для анализа и выработки дальнейших подходов в отношениях двух стран, заявила официальный представитель министерства... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:10
2021-03-18T16:26
мария захарова
джо байден
владимир путин
москва
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В МИД РФ ждут посла в США Анатолия Антонова для анализа и выработки дальнейших подходов в отношениях двух стран, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова."Ждем нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Ранее МИД РФ сообщил, что Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Американский лидер на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", сказал, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин, комментируя слова Байдена, пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601814371.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД рассказали, зачем отозвали посла России в США

16:10 18.03.2021 (обновлено: 16:26 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В МИД РФ ждут посла в США Анатолия Антонова для анализа и выработки дальнейших подходов в отношениях двух стран, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Ждем нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее МИД РФ сообщил, что Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.
Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Американский лидер на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", сказал, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин, комментируя слова Байдена, пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
Кремлевские башни в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 14:25
Кремль назвал отношения России и США очень плохими
 
Мария ЗахароваДжо БайденВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния