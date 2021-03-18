В МИД рассказали, зачем отозвали посла России в США
16:10 18.03.2021 (обновлено: 16:26 18.03.2021)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В МИД РФ ждут посла в США Анатолия Антонова для анализа и выработки дальнейших подходов в отношениях двух стран, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Ждем нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее МИД РФ сообщил, что Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.
Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Американский лидер на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", сказал, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин, комментируя слова Байдена, пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.