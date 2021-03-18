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В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:08
2021-03-18T13:17
анатолий антонов
джо байден
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне в российском дипведомстве заявили, что в Москву для консультаций приглашен посол России в США Антонов. Как позже пояснили в российской дипмиссии, Антонов вылетит в РФ 20 марта."Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений",&nbsp; - сказал Песков журналистам.Вопрос о том, готова ли Москва рассматривать разрыв дипломатических отношений с США, представитель Кремля оставил без комментариев. "Мне в настоящий момент нечего добавить по этой теме", - сказал Песков.Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", тот ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
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анатолий антонов, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций

13:08 18.03.2021 (обновлено: 13:17 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне в российском дипведомстве заявили, что в Москву для консультаций приглашен посол России в США Антонов. Как позже пояснили в российской дипмиссии, Антонов вылетит в РФ 20 марта.
"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений",  - сказал Песков журналистам.
Вопрос о том, готова ли Москва рассматривать разрыв дипломатических отношений с США, представитель Кремля оставил без комментариев. "Мне в настоящий момент нечего добавить по этой теме", - сказал Песков.
Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", тот ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Госдеп прокомментировал приглашение посла России в Москву на консультации
 
Анатолий АнтоновДжо БайденДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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