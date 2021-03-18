https://ria.ru/20210318/posol-1601800015.html

В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций

В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:08

2021-03-18T13:08

2021-03-18T13:17

анатолий антонов

джо байден

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:81:3143:1849_1920x0_80_0_0_6e316fadd85c49f7ae722efdc6518065.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне в российском дипведомстве заявили, что в Москву для консультаций приглашен посол России в США Антонов. Как позже пояснили в российской дипмиссии, Антонов вылетит в РФ 20 марта."Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам.Вопрос о том, готова ли Москва рассматривать разрыв дипломатических отношений с США, представитель Кремля оставил без комментариев. "Мне в настоящий момент нечего добавить по этой теме", - сказал Песков.Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", тот ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

https://ria.ru/20210317/posol-1601721057.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире