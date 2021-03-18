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Поклонская готова стать послом России на Украине
Поклонская готова стать послом России на Украине
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:26
2021-03-18T20:26
россия
владимир ельченко
наталья поклонская
госдума рф
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине."Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла", - сказала Поклонская в документальном фильме телеканала "RT Россия".При этом она Поклонская подчеркнула, что осознаёт тот факт, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность."Я отдаю (себе в этом) отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%. И они ждут, пока что-то изменится. А у россиян 90% родственников проживает в Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится. Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее", - сказала депутат.В настоящее время дипломатические отношения между Россией и Украиной практически заморожены. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина отозвала для консультаций своего посла в Москве Владимира Ельченко, после этого он так и не вернулся в Россию. В августе 2016 году был отозван из Киева посол РФ.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210316/yazyk-1601505931.html
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россия, владимир ельченко, наталья поклонская, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина

Поклонская готова стать послом России на Украине

20:26 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине.
"Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла", - сказала Поклонская в документальном фильме телеканала "RT Россия".
При этом она Поклонская подчеркнула, что осознаёт тот факт, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность.
"Я отдаю (себе в этом) отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%. И они ждут, пока что-то изменится. А у россиян 90% родственников проживает в Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится. Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее", - сказала депутат.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:23
Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом
В настоящее время дипломатические отношения между Россией и Украиной практически заморожены. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина отозвала для консультаций своего посла в Москве Владимира Ельченко, после этого он так и не вернулся в Россию. В августе 2016 году был отозван из Киева посол РФ.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 18:51
МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
 
РоссияВладимир ЕльченкоНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
 
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