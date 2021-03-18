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Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
Последняя в серии из шести подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" будет передана ВМФ России для Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2024 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:27
2021-03-18T03:27
2021-03-18T03:28
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Последняя в серии из шести подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" будет передана ВМФ России для Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2024 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.В России 19 марта отмечается День моряка-подводника.Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат в этом году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ."Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено", - сказал Бузаков.Ранее серию из шести аналогичных подлодок получил Черноморский флот РФ. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщал, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке. Сейчас там пока служат подлодки проекта-предшественника "Варшавянок" 877 ("Палтус").Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636 для ТОФ стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", она уже передана флоту, как и вторая "Волхов". В этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа".
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тихоокеанский флот вмф россии, россия, безопасность
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов.
Последняя в серии из шести подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" будет передана ВМФ России для Тихоокеанского флота (ТОФ
) в 2024 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи
" Александр Бузаков
.
В России 19 марта отмечается День моряка-подводника.
Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат в этом году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.
"Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено", - сказал Бузаков.
Ранее серию из шести аналогичных подлодок получил Черноморский флот РФ. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов
сообщал, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке
. Сейчас там пока служат подлодки проекта-предшественника "Варшавянок" 877 ("Палтус").
Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636 для ТОФ стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", она уже передана флоту, как и вторая "Волхов". В этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа".