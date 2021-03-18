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В Мексике изъяли партию поддельной вакцины, имитирующей "Спутник V"
В Мексике изъяли партию поддельной вакцины, имитирующей "Спутник V"
Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, дизайн которой имитирует упаковку российского препарата для профилактики коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:39
2021-03-18T16:39
2021-03-18T19:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
мексика
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, дизайн которой имитирует упаковку российского препарата для профилактики коронавируса "Спутник V", сообщили в РФПИ."Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V", — подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.Как указали в организации, все партии "Спутника V" проходят самый строгий контроль: каждая ампула имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировкой препарата занимаются только авторизованные перевозчики, соблюдающие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.Попытку поставить поддельную вакцину в фонде назвали примером провокаций против российского препарата, "как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники".В организации указали, что правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию. РФПИ, Минздрав России и другие госструктуры будут сотрудничать с властями страны в ходе расследования. Фонд выразил благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооруженным силам страны за задержание поддельной партии.Помимо этого, фонд и российские власти продолжат совместную работу с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать поддельные партии "Спутника V" и обеспечить безопасные цепочки поставок."Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ", — заключили в РФПИ.Кампания против вакциныВ конце прошлой недели высокопоставленный источник в Кремле сообщил журналистам, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", которая будет нацелена на формирование предвзятого отношения к российским научным разработкам.По его словам, провокации будут осуществлять через "подконтрольные неправительственные организации": Агентство США по международному развитию, фонды Джорджа Сороса, Фонд Томсон Рейтер, а также медиаструктуры Би-би-си, Рейтер, "Интерньюс".В рамках атаки "намечено подкреплять" тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", добавили в Кремле. Кроме того, планируется тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии".В Кремле выразили уверенность в том, что российские ведомства ответят на все провокации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, дизайн которой имитирует упаковку российского препарата для профилактики коронавируса "Спутник V"
, сообщили в РФПИ.
"Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V", — подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций
.
Как указали в организации, все партии "Спутника V" проходят самый строгий контроль: каждая ампула имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировкой препарата занимаются только авторизованные перевозчики, соблюдающие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.
Попытку поставить поддельную вакцину в фонде назвали примером провокаций против российского препарата, "как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники".
В организации указали, что правительство Мексики
остановило и предотвратило эту провокацию. РФПИ, Минздрав России и другие госструктуры будут сотрудничать с властями страны в ходе расследования. Фонд выразил благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооруженным силам страны за задержание поддельной партии.
Помимо этого, фонд и российские власти продолжат совместную работу с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать поддельные партии "Спутника V" и обеспечить безопасные цепочки поставок.
"Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ", — заключили в РФПИ.
Кампания против вакцины
В конце прошлой недели высокопоставленный источник в Кремле сообщил журналистам, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", которая будет нацелена на формирование предвзятого отношения к российским научным разработкам.
По его словам, провокации будут осуществлять через "подконтрольные неправительственные организации": Агентство США по международному развитию, фонды Джорджа Сороса, Фонд Томсон Рейтер, а также медиаструктуры Би-би-си, Рейтер, "Интерньюс".
В рамках атаки "намечено подкреплять" тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", добавили в Кремле. Кроме того, планируется тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии".
В Кремле выразили уверенность в том, что российские ведомства ответят на все провокации.