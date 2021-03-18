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Песков прокомментировал проведение митинга в Чечне
Песков прокомментировал проведение митинга в Чечне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя митинг в Чечне, заявил, что решение о разрешении на проведение массовых мероприятий в условиях... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:40
2021-03-18T13:40
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя митинг в Чечне, заявил, что решение о разрешении на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии является прерогативой региональных властей.Ранее в Грозном прошел митинг, участники которого потребовали закрыть "Новую газету" из-за публикации статьи о якобы внесудебных казнях в Чечне."Мы же с вами неоднократно говорили, что это является прерогативой региональных властей - давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий. Это абсолютная прерогатива региональных властей. Это не является прерогативой федерального центра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают то, что несогласованное, по словам задававшего вопрос, мероприятие прошло с нарушением санитарных норм.В понедельник издание опубликовало второй с начала года материал по данной теме. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.
https://ria.ru/20210318/chechnya-1601750993.html
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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество

Песков прокомментировал проведение митинга в Чечне

13:40 18.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя митинг в Чечне, заявил, что решение о разрешении на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии является прерогативой региональных властей.
Ранее в Грозном прошел митинг, участники которого потребовали закрыть "Новую газету" из-за публикации статьи о якобы внесудебных казнях в Чечне.
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Вчера, 08:47
Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне
"Мы же с вами неоднократно говорили, что это является прерогативой региональных властей - давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий. Это абсолютная прерогатива региональных властей. Это не является прерогативой федерального центра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают то, что несогласованное, по словам задававшего вопрос, мероприятие прошло с нарушением санитарных норм.
В понедельник издание опубликовало второй с начала года материал по данной теме. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.
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Чеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковОбщество
 
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