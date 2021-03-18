https://ria.ru/20210318/peskov-1601805985.html

Песков прокомментировал проведение митинга в Чечне

Песков прокомментировал проведение митинга в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя митинг в Чечне, заявил, что решение о разрешении на проведение массовых мероприятий в условиях... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:40

2021-03-18T13:40

2021-03-18T13:40

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя митинг в Чечне, заявил, что решение о разрешении на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии является прерогативой региональных властей.Ранее в Грозном прошел митинг, участники которого потребовали закрыть "Новую газету" из-за публикации статьи о якобы внесудебных казнях в Чечне."Мы же с вами неоднократно говорили, что это является прерогативой региональных властей - давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий. Это абсолютная прерогатива региональных властей. Это не является прерогативой федерального центра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают то, что несогласованное, по словам задававшего вопрос, мероприятие прошло с нарушением санитарных норм.В понедельник издание опубликовало второй с начала года материал по данной теме. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.

https://ria.ru/20210318/chechnya-1601750993.html

https://ria.ru/20210318/obraschenie-1601802456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество