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Веселье, наслаждение и оттенки зеленого: празднование Дня святого Патрика
Веселье, наслаждение и оттенки зеленого: празднование Дня святого Патрика
Костюмированные парады, пиво рекой и подсвеченные зеленым здания — в разных странах мира встретили День святого Патрика. Кадры яркого праздника — в фотоленте... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:32
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Костюмированные парады, пиво рекой и подсвеченные зеленым здания — в разных странах мира встретили День святого Патрика. Кадры яркого праздника — в фотоленте Ria.ru.
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вашингтон, день святого патрика, сан-франциско, дублин, новый орлеан, фото, фото

Веселье, наслаждение и оттенки зеленого: празднование Дня святого Патрика

13:32 18.03.2021
 
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Костюмированные парады, пиво рекой и подсвеченные зеленым здания — в разных странах мира встретили День святого Патрика. Кадры яркого праздника — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Russ Bynum

День покровителя Ирландии, Исландии и Нигерии отмечают каждый год 17 марта.

Празднование Дня Патрика в Саванне, штат Джорджия
1 из 17

День покровителя Ирландии, Исландии и Нигерии отмечают каждый год 17 марта.

© AP Photo / Russ Bynum
© AFP 2021 / Getty Images/Scott Olson

Святой Патрик — один из самых известных и почитаемых католических святых.

Окрашенная река в честь празднования Дня Патрика в Чикаго
2 из 17

Святой Патрик — один из самых известных и почитаемых католических святых.

© AFP 2021 / Getty Images/Scott Olson
© AFP 2021 / Getty Images / Michael M. Santiago

В честь него освящены больше двух тысяч храмов по всему миру.

Парад перед началом мессы в честь Дня святого Патрика в соборе Святого Патрика на Манхэттене в Нью-Йорке
3 из 17

В честь него освящены больше двух тысяч храмов по всему миру.

© AFP 2021 / Getty Images / Michael M. Santiago
© AP Photo / Peter Morrison

С праздником связано множество традиций, от восхождения паломников на гору Croagh Patrick до распития спиртного в пабе.

Девушка во время празднования Дня Патрика в Дублине, Ирландия
4 из 17

С праздником связано множество традиций, от восхождения паломников на гору Croagh Patrick до распития спиртного в пабе.

© AP Photo / Peter Morrison
© REUTERS / Carlo Allegri

Изначально в этот день принято было пить виски, но позже его место занял эль.

Официант несет пиво в баре Нью-Йорка в День святого Патрика
5 из 17

Изначально в этот день принято было пить виски, но позже его место занял эль.

© REUTERS / Carlo Allegri
© AFP 2021 / Getty Images / Mark Makela

Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".

Празднование Дня Патрика в Филадельфии, штат Пенсильвания
6 из 17

Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".

© AFP 2021 / Getty Images / Mark Makela
© AFP 2021 / Getty Images / Mark Makela

По народной традиции в праздник принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник.

Значок С Днем святого Патрика!
7 из 17

По народной традиции в праздник принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник.

© AFP 2021 / Getty Images / Mark Makela
© AFP 2021 / Getty Images / Michael M. Santiago

В День святого Патрика устраивают парады в сопровождении духовых оркестров с непременной волынкой.

Месса в честь Дня Святого Патрика в соборе Святого Патрика на Манхэттене в Нью-Йорке
8 из 17

В День святого Патрика устраивают парады в сопровождении духовых оркестров с непременной волынкой.

© AFP 2021 / Getty Images / Michael M. Santiago
© AP Photo / Peter Morrison

На улицах часто можно встретить людей в экстравагантных костюмах.

Мужчина в костюме святого Патрика идет по улице О'Коннелл в Дублине, Ирландия
9 из 17

На улицах часто можно встретить людей в экстравагантных костюмах.

© AP Photo / Peter Morrison
© AFP 2021 / Getty Images / Mark Makela

В День святого Патрика зеленым становится все вокруг, даже пиво.

Женщина наливает зеленое пиво в День Святого Патрика в баре Макгиллина, Филадельфия
10 из 17

В День святого Патрика зеленым становится все вокруг, даже пиво.

© AFP 2021 / Getty Images / Mark Makela
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV

"Зеленеют" и многие здания по всему миру.

Зеленая подсветка на буддийском храме Ват Арун в честь Дня Святого Патрика в Бангкоке
11 из 17

"Зеленеют" и многие здания по всему миру.

© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV
© AP Photo / Peter Morrison

Люди рисуют на лицах ирландские флаги,

Девушка во время празднования Дня Патрика в Дублине, Ирландия
12 из 17

Люди рисуют на лицах ирландские флаги,

© AP Photo / Peter Morrison
© AP Photo / Peter Morrison

Девиз Дня святого Патрика умещается в одно слово — Craic, что означает "веселье и наслаждение".

Девушки празднуют День Святого Патрика в центре Дублина, Ирландия
13 из 17

Девиз Дня святого Патрика умещается в одно слово — Craic, что означает "веселье и наслаждение".

© AP Photo / Peter Morrison
© AP Photo / Kamran Jebreili

Отель Бурдж-эль-Араб с зеленой подсветкой в честь Дня святого Патрика.

Отель Бурдж-эль-Араб с зеленой подсветкой в честь Дня Святого Патрика
14 из 17

Отель Бурдж-эль-Араб с зеленой подсветкой в честь Дня святого Патрика.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© REUTERS / Brittany Hosea-Small

Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.

Празднование Дня Святого Патрика в Сан-Франциско, Калифорния, США
15 из 17

Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.

© REUTERS / Brittany Hosea-Small
© REUTERS / Kathleen Flynn

Торжества проходят в США, Канаде, Аргентине, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.

Празднование Дня святого Патрика в Новом Орлеане, штат Луизиана, США
16 из 17

Торжества проходят в США, Канаде, Аргентине, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.

© REUTERS / Kathleen Flynn
© AFP 2021 / Getty Images / Drew Angerer

Белый дом, подсвеченный зеленым в День святого Патрика.

Белый дом подсвечен зеленым светом в День святого Патрика
17 из 17

Белый дом, подсвеченный зеленым в День святого Патрика.

© AFP 2021 / Getty Images / Drew Angerer
 
ВашингтонДень святого ПатрикаСан-ФранцискоДублинНовый ОрлеанФото
 
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