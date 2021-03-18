Веселье, наслаждение и оттенки зеленого: празднование Дня святого Патрика
День покровителя Ирландии, Исландии и Нигерии отмечают каждый год 17 марта.
День покровителя Ирландии, Исландии и Нигерии отмечают каждый год 17 марта.
Святой Патрик — один из самых известных и почитаемых католических святых.
Святой Патрик — один из самых известных и почитаемых католических святых.
В честь него освящены больше двух тысяч храмов по всему миру.
В честь него освящены больше двух тысяч храмов по всему миру.
С праздником связано множество традиций, от восхождения паломников на гору Croagh Patrick до распития спиртного в пабе.
С праздником связано множество традиций, от восхождения паломников на гору Croagh Patrick до распития спиртного в пабе.
Изначально в этот день принято было пить виски, но позже его место занял эль.
Изначально в этот день принято было пить виски, но позже его место занял эль.
Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".
По народной традиции в праздник принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник.
По народной традиции в праздник принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник.
В День святого Патрика устраивают парады в сопровождении духовых оркестров с непременной волынкой.
В День святого Патрика устраивают парады в сопровождении духовых оркестров с непременной волынкой.
На улицах часто можно встретить людей в экстравагантных костюмах.
На улицах часто можно встретить людей в экстравагантных костюмах.
В День святого Патрика зеленым становится все вокруг, даже пиво.
В День святого Патрика зеленым становится все вокруг, даже пиво.
"Зеленеют" и многие здания по всему миру.
Люди рисуют на лицах ирландские флаги,
Люди рисуют на лицах ирландские флаги,
Девиз Дня святого Патрика умещается в одно слово — Craic, что означает "веселье и наслаждение".
Девиз Дня святого Патрика умещается в одно слово — Craic, что означает "веселье и наслаждение".
Отель Бурдж-эль-Араб с зеленой подсветкой в честь Дня святого Патрика.
Отель Бурдж-эль-Араб с зеленой подсветкой в честь Дня святого Патрика.
Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.
Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии.
Торжества проходят в США, Канаде, Аргентине, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.
Торжества проходят в США, Канаде, Аргентине, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.
Белый дом, подсвеченный зеленым в День святого Патрика.