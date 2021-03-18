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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210318/parkovka-1601895359.html
В РПЦ высказались против платных парковок в Москве по воскресеньям
В РПЦ высказались против платных парковок в Москве по воскресеньям
Отмена бесплатной воскресной парковки почти на двух сотнях улиц в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русской православной церкви, нужно выработать... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:06
2021-03-18T22:06
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Отмена бесплатной воскресной парковки почти на двух сотнях улиц в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русской православной церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее власти Москвы сообщили, что с 5 апреля на 193 улицах в центре столицы бесплатная парковка по воскресеньям отменяется, а стоимость тарифа возрастет до 380 рублей в час. При этом, как уточняют СМИ, рядом с социальными объектами, в том числе у некоторых храмов в центре Москвы, предусмотрена бесплатная круглосуточная парковка, но количество таких машино-мест минимально."Невозможность бесплатно припарковать свой автомобиль около храма в центре города на время воскресного богослужения существенным образом ухудшит положение прихожан Русской православной церкви, особенно семьей с детьми. Для многих это станет непреодолимым препятствием для посещения богослужений в этом храме, заставит сменить приход, разрушит социальные связи, которые формируются десятилетиями", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.По его словам, исторические храмы и монастыри в центре города "всегда были точкой притяжения для тысяч верующих каждое воскресенье"."Решением Департамента транспорта Москвы это может быть поставлено под сомнение. Убежден, что ничто не мешает разработать такой формат работы парковок, который не будет наносить ущерба верующим и храмам", - заключил представитель Русской церкви.
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религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва

В РПЦ высказались против платных парковок в Москве по воскресеньям

22:06 18.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Белоусов Парковка в Москве
Парковка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Отмена бесплатной воскресной парковки почти на двух сотнях улиц в центре Москвы ухудшит положение прихожан Русской православной церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее власти Москвы сообщили, что с 5 апреля на 193 улицах в центре столицы бесплатная парковка по воскресеньям отменяется, а стоимость тарифа возрастет до 380 рублей в час. При этом, как уточняют СМИ, рядом с социальными объектами, в том числе у некоторых храмов в центре Москвы, предусмотрена бесплатная круглосуточная парковка, но количество таких машино-мест минимально.
"Невозможность бесплатно припарковать свой автомобиль около храма в центре города на время воскресного богослужения существенным образом ухудшит положение прихожан Русской православной церкви, особенно семьей с детьми. Для многих это станет непреодолимым препятствием для посещения богослужений в этом храме, заставит сменить приход, разрушит социальные связи, которые формируются десятилетиями", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
По его словам, исторические храмы и монастыри в центре города "всегда были точкой притяжения для тысяч верующих каждое воскресенье".
"Решением Департамента транспорта Москвы это может быть поставлено под сомнение. Убежден, что ничто не мешает разработать такой формат работы парковок, который не будет наносить ущерба верующим и храмам", - заключил представитель Русской церкви.
Платные парковки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 22:57
В Москве повысят тарифы на платные парковки
 
Религия и мировоззрениеРелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Русская православная церковьМосква
 
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