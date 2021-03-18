Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210318/pandemiya-1601733101.html
В РПЦ подвели итоги первого года пандемии
В РПЦ подвели итоги первого года пандемии
Верующие в результате пандемии коронавирусной инфекции стали больше ценить возможность молиться в храмах, заявил председатель синодального отдела Московского... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:00
2021-03-18T09:00
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153100/75/1531007555_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_58c79ee35782d0e2be283fb95d37e20a.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верующие в результате пандемии коронавирусной инфекции стали больше ценить возможность молиться в храмах, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая. В это время православные верующие стараются ограничить себя в пище и увеселениях, а также уделять более пристальное внимание духовной жизни. В 2020 году в ряде регионов России по рекомендации санитарных властей пасхальные богослужения в храмах РПЦ совершались без участия прихожан."Мы научились ценить то, что у нас есть - что храмы открыты. Когда миряне были этого лишены, мы все смогли научиться это ценить", - сказал Легойда на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Он отметил и "общечеловеческий результат", ставший очевидным также во время пандемии: это "понимание, что общество потребления может завести в тупик". "Пандемия в этом смысле встряхнула весь мир, потому что представление об экономике как о начале и конце жизни человека очень сильно поколебалось", - считает представитель Русской церкви.В свою очередь председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон отметил, что во время пандемии страна увидела подвиг врачей, соцработников и волонтеров. "Мы знаем подвиг врачей, медработников, работников социальной сферы, руководителей разных уровней, которые своей любовью, заботой помогли нам избежать того, что происходило во многих странах. То же произошло и в церкви: самоорганизовались добровольцы в Москве и других городах, активно заработали епархиальные отделы по благотворительности, появились герои среди тех, кто помогает бездомным, приходит в больницы", - отметил иерарх.Он напомнил, что в Русской церкви организовали всероссийскую горячую линию помощи "Милосердие", помогали регионам России, собирали деньги для стариков, которым было нечего есть. "Во время острых ситуаций появляются герои, у человека открываются возможности... Господь попустил испытание пандемией, чтобы мы его преодолели", - заключил иерарх.
https://ria.ru/20210317/post-1601717283.html
https://ria.ru/20210318/post-1601732703.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153100/75/1531007555_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_80810d98cbec0c8dda12dee9dc1a076a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва

В РПЦ подвели итоги первого года пандемии

09:00 18.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верующие в результате пандемии коронавирусной инфекции стали больше ценить возможность молиться в храмах, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая. В это время православные верующие стараются ограничить себя в пище и увеселениях, а также уделять более пристальное внимание духовной жизни. В 2020 году в ряде регионов России по рекомендации санитарных властей пасхальные богослужения в храмах РПЦ совершались без участия прихожан.
"Мы научились ценить то, что у нас есть - что храмы открыты. Когда миряне были этого лишены, мы все смогли научиться это ценить", - сказал Легойда на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
Он отметил и "общечеловеческий результат", ставший очевидным также во время пандемии: это "понимание, что общество потребления может завести в тупик". "Пандемия в этом смысле встряхнула весь мир, потому что представление об экономике как о начале и конце жизни человека очень сильно поколебалось", - считает представитель Русской церкви.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 20:37Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали пост "трудной радостью" и призвали верующих не унывать
В свою очередь председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон отметил, что во время пандемии страна увидела подвиг врачей, соцработников и волонтеров. "Мы знаем подвиг врачей, медработников, работников социальной сферы, руководителей разных уровней, которые своей любовью, заботой помогли нам избежать того, что происходило во многих странах. То же произошло и в церкви: самоорганизовались добровольцы в Москве и других городах, активно заработали епархиальные отделы по благотворительности, появились герои среди тех, кто помогает бездомным, приходит в больницы", - отметил иерарх.
Он напомнил, что в Русской церкви организовали всероссийскую горячую линию помощи "Милосердие", помогали регионам России, собирали деньги для стариков, которым было нечего есть. "Во время острых ситуаций появляются герои, у человека открываются возможности... Господь попустил испытание пандемией, чтобы мы его преодолели", - заключил иерарх.
Сестра милосердия с угощениями для прихожан Троицкого храма в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
08:30Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали верующих помогать людям во время Великого поста
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Лента новостейМолния