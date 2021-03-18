https://ria.ru/20210318/pandemiya-1601733101.html

В РПЦ подвели итоги первого года пандемии

В РПЦ подвели итоги первого года пандемии

Верующие в результате пандемии коронавирусной инфекции стали больше ценить возможность молиться в храмах, заявил председатель синодального отдела Московского... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:00

2021-03-18T09:00

2021-03-18T09:00

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верующие в результате пандемии коронавирусной инфекции стали больше ценить возможность молиться в храмах, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая. В это время православные верующие стараются ограничить себя в пище и увеселениях, а также уделять более пристальное внимание духовной жизни. В 2020 году в ряде регионов России по рекомендации санитарных властей пасхальные богослужения в храмах РПЦ совершались без участия прихожан."Мы научились ценить то, что у нас есть - что храмы открыты. Когда миряне были этого лишены, мы все смогли научиться это ценить", - сказал Легойда на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Он отметил и "общечеловеческий результат", ставший очевидным также во время пандемии: это "понимание, что общество потребления может завести в тупик". "Пандемия в этом смысле встряхнула весь мир, потому что представление об экономике как о начале и конце жизни человека очень сильно поколебалось", - считает представитель Русской церкви.В свою очередь председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон отметил, что во время пандемии страна увидела подвиг врачей, соцработников и волонтеров. "Мы знаем подвиг врачей, медработников, работников социальной сферы, руководителей разных уровней, которые своей любовью, заботой помогли нам избежать того, что происходило во многих странах. То же произошло и в церкви: самоорганизовались добровольцы в Москве и других городах, активно заработали епархиальные отделы по благотворительности, появились герои среди тех, кто помогает бездомным, приходит в больницы", - отметил иерарх.Он напомнил, что в Русской церкви организовали всероссийскую горячую линию помощи "Милосердие", помогали регионам России, собирали деньги для стариков, которым было нечего есть. "Во время острых ситуаций появляются герои, у человека открываются возможности... Господь попустил испытание пандемией, чтобы мы его преодолели", - заключил иерарх.

https://ria.ru/20210317/post-1601717283.html

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религия, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва