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В Твери женщина забралась на памятник Михаилу Кругу
В Твери женщина забралась на памятник Михаилу Кругу
Женщина в Твери забралась на памятник Михаилу Кругу, полиция составила административные материалы и препроводила гражданку в наркологический диспансер для... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:03
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михаил круг
тверь
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Женщина в Твери забралась на памятник Михаилу Кругу, полиция составила административные материалы и препроводила гражданку в наркологический диспансер для проверки на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.В соцсетях появился ролик, на котором видно, что женщина забралась на памятник Михаилу Кругу, разлила жидкость, затем набросилась на припаркованный рядом автомобиль, пиная его ногами. После чего она села в эту машину и уехала.Сотрудники ДПС, выяснив госномер автомобиля, нашли машину. "Помимо того, что она (женщина - ред.) неадекватно вела себя на памятнике, она допустила еще нарушение правил дорожного движения, потому что находилась на автомобиле на пешеходной зоне... Сотрудники полиции ее нашли, составили на нее административные материалы, препроводили в наркологический диспансер. Памятник не пострадал", - рассказали в УМВД, уточнив, что гражданке предстоит проверка на алкогольное и наркотическое опьянение.
https://ria.ru/20210318/pamyatnik-1601757119.html
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353
60
Девушка залезла на памятник Круга и “избила” свою машину в Твери
Девушка залезла на памятник Круга и “избила” свою машину в Твери
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михаил круг, тверь, происшествия

В Твери женщина забралась на памятник Михаилу Кругу

19:03 18.03.2021 (обновлено: 19:26 18.03.2021)
 
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Женщина в Твери забралась на памятник Михаилу Кругу, полиция составила административные материалы и препроводила гражданку в наркологический диспансер для проверки на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
В соцсетях появился ролик, на котором видно, что женщина забралась на памятник Михаилу Кругу, разлила жидкость, затем набросилась на припаркованный рядом автомобиль, пиная его ногами. После чего она села в эту машину и уехала.
Сотрудники ДПС, выяснив госномер автомобиля, нашли машину. "Помимо того, что она (женщина - ред.) неадекватно вела себя на памятнике, она допустила еще нарушение правил дорожного движения, потому что находилась на автомобиле на пешеходной зоне... Сотрудники полиции ее нашли, составили на нее административные материалы, препроводили в наркологический диспансер. Памятник не пострадал", - рассказали в УМВД, уточнив, что гражданке предстоит проверка на алкогольное и наркотическое опьянение.
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