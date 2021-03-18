https://ria.ru/20210318/pamyatnik-1601757119.html

Полиция нашла подростков, разбивших памятник Гагарину в Оренбурге

Полиция нашла подростков, разбивших памятник Гагарину в Оренбурге

Полицейские нашли подростков, которые разрушили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге, сообщили в областном управлении МВД. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:47

2021-03-18T09:47

2021-03-18T10:31

оренбург

происшествия

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УФА, 18 мар — РИА Новости. Полицейские нашли подростков, которые разрушили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге, сообщили в областном управлении МВД."Установлено, что 14-летний подросток со своими друзьями, используя молоток, разбил гранитную плиту", — уточнило ведомство.Процессуальное решение по этому вопросу еще не принято.В департаменте градостроительства и земельных отношений горадминистрации рассказали, что приведут памятник в порядок к празднованию Дня космонавтики."После праздников мы приступим к его полноценной реставрации", — заявил собеседник РИА Новости, пояснив, что власти еще не подсчитали сумму ущерба.Накануне похожий инцидент произошел в Татарстане: там задержали троих несовершеннолетних (младшему из них девять лет), причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Заинске. По данным следствия, пламя на постамент перекинулось с загоревшегося венка.В итоге мемориал сгорел дотла. Памятник обошелся муниципальному бюджету в 1,65 миллиона рублей и должен был быть огнеупорным. Тендер на выполнение работ выиграл местный предприниматель, однако в процессе с ним расторгли контракт. В техзадании указывалось, что объект изготовлен из металлоконструкций, гипса, полиэфирной смолы, стекловолокна и других материалов.В администрации Заинского района комментировать РИА Новости произошедшее отказались до окончания следствия.

https://ria.ru/20210318/podrostki-1601659985.html

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Подростки молотком разбили памятник Гагарину в Оренбурге В центре Оренбурга подростки молотком разбили постамент памятника Гагарину, их ищут правоохранители. 2021-03-18T09:47 true PT0M22S

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оренбург, происшествия