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Полиция нашла подростков, разбивших памятник Гагарину в Оренбурге
Полиция нашла подростков, разбивших памятник Гагарину в Оренбурге
Полицейские нашли подростков, которые разрушили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге, сообщили в областном управлении МВД. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:47
2021-03-18T10:31
оренбург
происшествия
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УФА, 18 мар — РИА Новости. Полицейские нашли подростков, которые разрушили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге, сообщили в областном управлении МВД."Установлено, что 14-летний подросток со своими друзьями, используя молоток, разбил гранитную плиту", — уточнило ведомство.Процессуальное решение по этому вопросу еще не принято.В департаменте градостроительства и земельных отношений горадминистрации рассказали, что приведут памятник в порядок к празднованию Дня космонавтики."После праздников мы приступим к его полноценной реставрации", — заявил собеседник РИА Новости, пояснив, что власти еще не подсчитали сумму ущерба.Накануне похожий инцидент произошел в Татарстане: там задержали троих несовершеннолетних (младшему из них девять лет), причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Заинске. По данным следствия, пламя на постамент перекинулось с загоревшегося венка.В итоге мемориал сгорел дотла. Памятник обошелся муниципальному бюджету в 1,65 миллиона рублей и должен был быть огнеупорным. Тендер на выполнение работ выиграл местный предприниматель, однако в процессе с ним расторгли контракт. В техзадании указывалось, что объект изготовлен из металлоконструкций, гипса, полиэфирной смолы, стекловолокна и других материалов.В администрации Заинского района комментировать РИА Новости произошедшее отказались до окончания следствия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Подростки молотком разбили памятник Гагарину в Оренбурге
В центре Оренбурга подростки молотком разбили постамент памятника Гагарину, их ищут правоохранители.
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оренбург, происшествия

Полиция нашла подростков, разбивших памятник Гагарину в Оренбурге

09:47 18.03.2021 (обновлено: 10:31 18.03.2021)
 
© Владимир Ильиных/InstagramВандалы разбивают постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Кадр видео
Вандалы разбивают постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Владимир Ильиных/Instagram
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УФА, 18 мар — РИА Новости. Полицейские нашли подростков, которые разрушили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге, сообщили в областном управлении МВД.
"Установлено, что 14-летний подросток со своими друзьями, используя молоток, разбил гранитную плиту", — уточнило ведомство.
Процессуальное решение по этому вопросу еще не принято.
В департаменте градостроительства и земельных отношений горадминистрации рассказали, что приведут памятник в порядок к празднованию Дня космонавтики.
"После праздников мы приступим к его полноценной реставрации", — заявил собеседник РИА Новости, пояснив, что власти еще не подсчитали сумму ущерба.
Накануне похожий инцидент произошел в Татарстане: там задержали троих несовершеннолетних (младшему из них девять лет), причастных к поджогу памятника Воину-освободителю в Заинске. По данным следствия, пламя на постамент перекинулось с загоревшегося венка.
В итоге мемориал сгорел дотла. Памятник обошелся муниципальному бюджету в 1,65 миллиона рублей и должен был быть огнеупорным. Тендер на выполнение работ выиграл местный предприниматель, однако в процессе с ним расторгли контракт. В техзадании указывалось, что объект изготовлен из металлоконструкций, гипса, полиэфирной смолы, стекловолокна и других материалов.
В администрации Заинского района комментировать РИА Новости произошедшее отказались до окончания следствия.
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