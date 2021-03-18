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Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
Документы о назначении новых членов ЦИК России по президентской квоте пока не выпущены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:15
2021-03-18T13:15
элла памфилова
цик рф
совет федерации рф
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Документы о назначении новых членов ЦИК России по президентской квоте пока не выпущены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов, принял ли Владимир Путин решение по президентской квоте в новый состав ЦИК и войдет ли в нее нынешняя глава комиссии Элла Памфилова."Мы пока не выпускали соответствующего президентского документа, как только мы его выпустим - вы узнаете решение президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос.Полномочия действующего состава ЦИК России истекают 28 марта. Состав комиссии формируется путем утверждения трех "пятерок" от Госдумы, Совета Федерации и президента РФ. Госдума и СФ уже представили и утвердили свои кандидатуры.
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элла памфилова, цик рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК

13:15 18.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Документы о назначении новых членов ЦИК России по президентской квоте пока не выпущены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов, принял ли Владимир Путин решение по президентской квоте в новый состав ЦИК и войдет ли в нее нынешняя глава комиссии Элла Памфилова.
"Мы пока не выпускали соответствующего президентского документа, как только мы его выпустим - вы узнаете решение президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос.
Полномочия действующего состава ЦИК России истекают 28 марта. Состав комиссии формируется путем утверждения трех "пятерок" от Госдумы, Совета Федерации и президента РФ. Госдума и СФ уже представили и утвердили свои кандидатуры.
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