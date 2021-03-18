https://ria.ru/20210318/pamfilova-1601801332.html

Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК

Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК

Документы о назначении новых членов ЦИК России по президентской квоте пока не выпущены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:15

2021-03-18T13:15

2021-03-18T13:15

элла памфилова

цик рф

совет федерации рф

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Документы о назначении новых членов ЦИК России по президентской квоте пока не выпущены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов, принял ли Владимир Путин решение по президентской квоте в новый состав ЦИК и войдет ли в нее нынешняя глава комиссии Элла Памфилова."Мы пока не выпускали соответствующего президентского документа, как только мы его выпустим - вы узнаете решение президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос.Полномочия действующего состава ЦИК России истекают 28 марта. Состав комиссии формируется путем утверждения трех "пятерок" от Госдумы, Совета Федерации и президента РФ. Госдума и СФ уже представили и утвердили свои кандидатуры.

https://ria.ru/20210226/vybory-1599149668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика