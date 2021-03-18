https://ria.ru/20210318/otstavka-1601878690.html

Байдену предрекли отставку после высказываний в адрес Путина

Байдену предрекли отставку после высказываний в адрес Путина

Украинский политический эксперт Андрей Головачев в статье для издания "Главред" предрек президенту США Джо Байдену отставку из-за выпадов в адрес Путина. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:28

2021-03-18T19:28

2021-03-18T22:30

россия

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский политический эксперт Андрей Головачев в статье для издания "Главред" предрек президенту США Джо Байдену отставку из-за выпадов в адрес Путина. Специалист отметил, что подобные резкие высказывания, какие позволил себе глава Белого дома, недопустимы в дипломатии. Однако Головачев уверен, что его риторика неслучайна. По его мнению, администрация Байдена пытается объединить расколотую Америку и Европу вокруг идеи "крестового похода" против России.Тем не менее в связи с последними заявлениями президента США возможен "оптимистический" сценарий, при котором Байден уйдет в отставку через год "по состоянию здоровья". При этом новая администрация попытается наладить диалог с Россией, полагает Головачев.Президент США в интервью телеканалу ABC ранее позволил несколько резких высказываний в адрес российского лидера. Он также заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Президент России, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и прокомментировал его заявления поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что в ней есть глубокий психологический смысл: человек видит в других собственные качества. Характеризуя других людей, он смотрится в зеркало.

https://ria.ru/20210318/voyna-1601841706.html

россия

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россия, джо байден, владимир путин, сша