Захарова заявила, что отношения России и США зашли в тупик
13:31 18.03.2021 (обновлено: 13:38 18.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Приглашения российского посла в США на консультации в Москву новейшая история не припомнит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле - с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завел Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Мне кажется, здесь надо констатировать, что они завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией, мне кажется, в тупике находится их собственная идеология. Что дальше? Российский фактор, с которым они носятся, как с чашей Грааля, с какой-то реликвией, поминая к делу и не к делу все, что связано с Москвой, с Кремлем, Россией", - сказала Захарова.
"На сегодняшний день мы видим, что фактор России, демонизация нашей страны, он уже абсолютно исчерпал себя и дошел до самого предела", - добавила представитель МИД РФ.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.
Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Американский лидер, на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", сказал, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.