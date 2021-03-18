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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210318/otkhody-1601764179.html
В Ленобласти начнут выдавать мусоровозам спецразрешения
В Ленобласти начнут выдавать мусоровозам спецразрешения
Перевозчикам отходов в Ленинградской области с 1 апреля будут выдавать разрешения на вывоз мусора и следить за передвижением мусоровозов, сообщил глава региона... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:28
2021-03-18T10:28
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Перевозчикам отходов в Ленинградской области с 1 апреля будут выдавать разрешения на вывоз мусора и следить за передвижением мусоровозов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в первый месяц после введения системы выдачи разрешений штрафы взиматься не будут."Мы начинаем полноценную работу по выдаче разрешений на перевозку отходов. Параллельно мы будем отрабатывать возможность электронного контроля в онлайн-режиме движения всего транспорта, перевозящего мусор", – сказал Дрозденко.Он добавил, что постановление правительства Ленинградской области об оснащении транспортных средств, перевозящих строительные и твердые коммунальные отходы на территории региона, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, уже принято.Губернатор отметил, что аппаратура перевозчиков отходов в обязательном порядке должна быть подключена к единой информационной системе, что позволит фиксировать их маршруты. Речь идет не только о перемещении ТКО, но и о строительных отходах. Также оснащение системой навигации будет распространяться на транспортные средства, которые перемещают мусор по территории региона из других субъектов, в том числе транзитом.
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александр дрозденко

В Ленобласти начнут выдавать мусоровозам спецразрешения

10:28 18.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудники коммунальных служб выгружают мусор из контейнеров в мусоровоз
Сотрудники коммунальных служб выгружают мусор из контейнеров в мусоровоз - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Перевозчикам отходов в Ленинградской области с 1 апреля будут выдавать разрешения на вывоз мусора и следить за передвижением мусоровозов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, в первый месяц после введения системы выдачи разрешений штрафы взиматься не будут.
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"Мы начинаем полноценную работу по выдаче разрешений на перевозку отходов. Параллельно мы будем отрабатывать возможность электронного контроля в онлайн-режиме движения всего транспорта, перевозящего мусор", – сказал Дрозденко.
Он добавил, что постановление правительства Ленинградской области об оснащении транспортных средств, перевозящих строительные и твердые коммунальные отходы на территории региона, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, уже принято.
Губернатор отметил, что аппаратура перевозчиков отходов в обязательном порядке должна быть подключена к единой информационной системе, что позволит фиксировать их маршруты. Речь идет не только о перемещении ТКО, но и о строительных отходах. Также оснащение системой навигации будет распространяться на транспортные средства, которые перемещают мусор по территории региона из других субъектов, в том числе транзитом.
"Решения о выдаче разрешений на перевозку ТКО и контроле за перемещением транспорта приняты для реализации нового областного закона о регулировании вопросов обращения с отходами", — сказал Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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