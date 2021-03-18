https://ria.ru/20210318/oskar-1601809870.html

"Коммунисты России" попросили российское ТВ игнорировать показ "Оскара"

"Коммунисты России" попросили российское ТВ игнорировать показ "Оскара"

Партия "Коммунисты России" предлагает российским телеканалам и другим СМИ игнорировать церемонию американской кинопремии "Оскар" на фоне агрессивных действий... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:02

2021-03-18T14:02

2021-03-18T15:58

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает российским телеканалам и другим СМИ игнорировать церемонию американской кинопремии "Оскар" на фоне агрессивных действий США в отношении России, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Сергей Малинкович.Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира."Агрессивная риторика и угрозы американских чиновников в адрес России достигли совершенно неприемлемого масштаба, и нам необходимо игнорировать этот надоевший всем, насквозь политизированный и совершенно субъективный в отношении художественных достоинств "Оскар". Будет нелогично - при том, что Россия подвергается санкциям США, и эти поджигатели войны готовят новые санкции - россиянам умиляться пошлой и насквозь фальшивой церемонией вручения безвкусной статуэтки", - сказал Малинкович.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

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новости культуры, оскар (премия), россия, коммунисты россии, джо байден, владимир путин, сша, в мире