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Очистку затороопасных участков рек в ТиНАО завершат в течение недели

Очистку затороопасных участков рек в ТиНАО завершат в течение недели

Очистку затороопасных участков русел рек в ТиНАО в Москве завершат в течение недели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-18T14:30

2021-03-18T14:30

2021-03-22T14:13

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Очистку затороопасных участков русел рек в ТиНАО в Москве завершат в течение недели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаются работы по очистке затороопасных участков русел рек в ТиНАО. В рамках противопаводковых мероприятий в ТиНАО очищают от кустарника, упавших деревьев, случайного мусора русла рек, их притоков, водопереливные трубы. Работы проводятся на 17 участках общей протяженностью около 22 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже очищено более 15 километров, на утилизацию вывезено 118 кубометров древесно-растительных остатков и мусора. Полностью работы завершат в течение недели.

https://realty.ria.ru/20210318/kuryanovo-1601774075.html

тинао

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