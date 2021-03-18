https://ria.ru/20210318/obstrel-1601901765.html

Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле со стороны Сирии

Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле со стороны Сирии

Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T23:24

2021-03-18T23:24

2021-03-18T23:58

россия

килис (провинция)

минобороны турции

турция

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в мире

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АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии."Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.Россию уведомили, чтоб огонь с сирийской территории прекратили. "По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", — отметили в Минобороны.В понедельник Турция сообщила, что САР нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие по этому вопросу продолжается. По его словам, ситуация в этих районах весьма непростая, там остаются "террористические элементы".Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.Анкара и Вашингтон 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе — ее Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, а Турция не готова идти на компромиссы.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 октября 2019 года приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российскую военную полицию и сирийские силы ввели в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности, 1 ноября того же года военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210311/lavrov-1600779610.html

https://ria.ru/20210315/siriya-1601353660.html

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килис (провинция)

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россия, килис (провинция), минобороны турции, турция, сирия, в мире