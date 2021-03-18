Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/obstrel-1601901765.html
Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле со стороны Сирии
Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле со стороны Сирии
Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:24
2021-03-18T23:58
россия
килис (провинция)
минобороны турции
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg
АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии."Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.Россию уведомили, чтоб огонь с сирийской территории прекратили. "По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", — отметили в Минобороны.В понедельник Турция сообщила, что САР нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие по этому вопросу продолжается. По его словам, ситуация в этих районах весьма непростая, там остаются "террористические элементы".Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.Анкара и Вашингтон 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе — ее Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, а Турция не готова идти на компромиссы.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 октября 2019 года приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российскую военную полицию и сирийские силы ввели в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности, 1 ноября того же года военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210311/lavrov-1600779610.html
https://ria.ru/20210315/siriya-1601353660.html
россия
килис (провинция)
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_154:0:2618:1848_1920x0_80_0_0_ce21f9a0c9e65f83f72af2c3ac26294a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, килис (провинция), минобороны турции, турция, сирия, в мире

Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле со стороны Сирии

23:24 18.03.2021 (обновлено: 23:58 18.03.2021)
 
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии.
"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Россию уведомили, чтоб огонь с сирийской территории прекратили.
"По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", — отметили в Минобороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 14:53
Лавров рассказал о формате России, Турции и Катара по Сирии
В понедельник Турция сообщила, что САР нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие по этому вопросу продолжается. По его словам, ситуация в этих районах весьма непростая, там остаются "террористические элементы".
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.
Анкара и Вашингтон 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе — ее Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, а Турция не готова идти на компромиссы.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 22 октября 2019 года приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российскую военную полицию и сирийские силы ввели в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности, 1 ноября того же года военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 17:17Война в Сирии
МИД Сирии заявил об ответственности Евросоюза за кровопролитие в стране
 
РоссияКилис (провинция)Минобороны ТурцииТурцияСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния