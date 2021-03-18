https://ria.ru/20210318/obrazovanie-1601855821.html
На площадке ВЭБ.РФ обсудили будущее школьного образования после пандемии
На площадке ВЭБ.РФ обсудили будущее школьного образования после пандемии
Роль дистанционного образования, получившего распространение в период пандемии, будет расти, однако, оно не сможет полностью заменить традиционные школы,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:42
2021-03-18T17:42
2021-03-18T17:42
вэб
алексей каспржак
высшая школа экономики (вшэ)
образование - общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роль дистанционного образования, получившего распространение в период пандемии, будет расти, однако, оно не сможет полностью заменить традиционные школы, считают участники дискуссии, которую организовала в в соцсети Clubhouse госкорпорация развития ВЭБ.РФ.Вопрос о том, выживет ли школа в традиционном понимании после того, как мир оправится от COVID-19, обсудили представители ВЭБ.РФ, НИУ ВШЭ, "Яндекс. Дзен" и учащиеся школы в деревне Мокшино Тверской области.Как отметил научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, карантин повлиял не только на школьников, но и на педагогов.С ним согласился вице-президент ВЭБ.РФ Алексей Каспржак. "Моя дочь до сих пор на дистанционном обучении — она не хочет идти в школу. Вчера такого действия нельзя было представить. А сегодня это является нормой. Главное, что произошло, — мы в обществе приняли, что старая картинка не есть догма. И в этом смысле мы готовим общественное мнение к изменениям в системе", - сказал он.В то же время, школьники из Мокшино отметили, что "удаленка" не годится, например, для уроков химии и физики, где большая роль отводится опытам. По их мнению, не все учителя смогли перестроиться на дистанционную работу с помощью компьютера, некоторые дети и их родители не поддерживают связь со школой.Школа — это не столько стены и интерьер, сколько пространство межличностных отношений, согласился представитель НИУ ВШЭ. "Критичны те отношения, которые там возникают. Мне кажется, что люди приходят прежде всего потому, что там есть отношения. Должны быть хорошие люди и чтобы там было удобно, мне кажется эта мысль блестящей", - подчеркнул Фрумин.По словам руководителя направления "Создание образовательной среды" ВЭБ.РФ Алисы Денисовой, школы как объекты очень нужны, "но такие, чтобы в них было интересно". В ВЭБ.РФ напомнили, что в марте госкорпорация объявила, что в соответствии с новой программой правительства примет участие в создании 647 тысяч новых школьных мест к 2024 году. Недавно ВЭБ.РФ также стал одним из инициаторов принятия поправок в госпрограмму "Развитие образования", которые предусматривают создание 500 современных образовательных центров по системе ГЧП.В этой связи Денисова подчеркнула необходимость срочно запускать программу отбора и обучения управленческих и педагогических команд будущих школ, чтобы они участвовали в проектировании и оснащении школ еще до завершения строительства.
https://ria.ru/20210316/obrazovanie-1601442072.html
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вэб, алексей каспржак, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роль дистанционного образования, получившего распространение в период пандемии, будет расти, однако, оно не сможет полностью заменить традиционные школы, считают участники дискуссии, которую организовала в в соцсети Clubhouse госкорпорация развития ВЭБ.РФ.
Вопрос о том, выживет ли школа в традиционном понимании после того, как мир оправится от COVID-19, обсудили представители ВЭБ.РФ, НИУ ВШЭ
, "Яндекс. Дзен" и учащиеся школы в деревне Мокшино Тверской области
.
Как отметил научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, карантин повлиял не только на школьников, но и на педагогов.
"Очень многие педагоги теперь понимают, что они могут прекрасно работать в онлайне и зарабатывать, создавать свои программы. Мы, скорее всего, столкнемся с оттоком педагогов из массовой школы. Меня это не радует, но это факт, который произойдет. И второе — многие семьи поняли, что можно не ходить в школу каждый день. Мы это видим в вузах: студенты, которые теперь учатся офлайн, стали массово требовать возвращения онлайна", — приводятся в сообщении ВЭБ.РФ слова Фрумина.
С ним согласился вице-президент ВЭБ.РФ Алексей Каспржак
. "Моя дочь до сих пор на дистанционном обучении — она не хочет идти в школу. Вчера такого действия нельзя было представить. А сегодня это является нормой. Главное, что произошло, — мы в обществе приняли, что старая картинка не есть догма. И в этом смысле мы готовим общественное мнение к изменениям в системе", - сказал он.
В то же время, школьники из Мокшино отметили, что "удаленка" не годится, например, для уроков химии и физики, где большая роль отводится опытам. По их мнению, не все учителя смогли перестроиться на дистанционную работу с помощью компьютера, некоторые дети и их родители не поддерживают связь со школой.
Школа — это не столько стены и интерьер, сколько пространство межличностных отношений, согласился представитель НИУ ВШЭ. "Критичны те отношения, которые там возникают. Мне кажется, что люди приходят прежде всего потому, что там есть отношения. Должны быть хорошие люди и чтобы там было удобно, мне кажется эта мысль блестящей", - подчеркнул Фрумин.
По словам руководителя направления "Создание образовательной среды" ВЭБ.РФ Алисы Денисовой, школы как объекты очень нужны, "но такие, чтобы в них было интересно".
"Кроме классов, в школах важны оснащенные лаборатории и мастерские, библиотеки, открытые и многофункциональные пространства. Вместе с учениками, родителями и костяком педагогической команды именно директора школ реагируют на изменения и на возможности применения новых гибких образовательных технологий", — отметила она.
В ВЭБ.РФ напомнили, что в марте госкорпорация объявила, что в соответствии с новой программой правительства примет участие в создании 647 тысяч новых школьных мест к 2024 году. Недавно ВЭБ.РФ также стал одним из инициаторов принятия поправок в госпрограмму "Развитие образования", которые предусматривают создание 500 современных образовательных центров по системе ГЧП.
В этой связи Денисова подчеркнула необходимость срочно запускать программу отбора и обучения управленческих и педагогических команд будущих школ, чтобы они участвовали в проектировании и оснащении школ еще до завершения строительства.
"Сама по себе программы создания школ в модели государственно-частного партнерства уникальна и интересна, но ее реализация невозможна без программы подготовки будущих школьных команд", — заключила она.