https://ria.ru/20210318/obraschenie-1601802456.html
Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд
Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал полку имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни задействовать юридические инструменты, если, по их... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:22
2021-03-18T13:22
2021-03-18T19:04
чеченская республика (чечня)
ахмат кадыров (политик)
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601769060_0:0:3466:1950_1920x0_80_0_0_ea08325f67cb0be56142ca58ed64a6b9.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал полку имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни задействовать юридические инструменты, если, по их мнению, в материале "Новой газеты" о "казнях" в республике есть клевета.Ранее бойцы обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" издания, которое в понедельник выпустило уже вторую статью о внесудебных расправах в регионе. Песков заявил, что в Кремле "не знакомы с самим этим обращением", но читали сообщения СМИ. По его словам, просьба сотрудников подразделения "не по адресу".Как отметил Песков, если речь идет о публикации искаженной информации или клеветы, то для отстаивания своей позиции есть соответствующие юридические процедуры и инструменты.Он добавил, что газета публикует материалы "критического характера". По его словам, клевета должна преследоваться по закону, но безопасность журналистов — непререкаема.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД. В свою очередь, министр печати и информации региона Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата республики также назвала статью "Новой газеты" клеветнической, обратившись к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости подчеркнули, что не согласны с обвинениями ОП.
https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html
https://ria.ru/20180714/1524595603.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601769060_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_9deed5d1f7eff3f181a8076f4265e224.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
посоветовал полку имени Ахмата Кадырова
при МВД Чечни
задействовать юридические инструменты, если, по их мнению, в материале "Новой газеты" о "казнях" в республике есть клевета.
Ранее бойцы обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" издания, которое в понедельник выпустило уже вторую статью о внесудебных расправах в регионе.
Песков заявил, что в Кремле "не знакомы с самим этим обращением", но читали сообщения СМИ. По его словам, просьба сотрудников подразделения "не по адресу".
Как отметил Песков, если речь идет о публикации искаженной информации или клеветы, то для отстаивания своей позиции есть соответствующие юридические процедуры и инструменты.
"Президент России не является судебным органом, он не может принимать судебные решения, вот в чем дело, он не может принимать иски в отношении редакции газеты", — указал представитель Кремля.
Он добавил, что газета публикует материалы "критического характера". По его словам, клевета должна преследоваться по закону, но безопасность журналистов — непререкаема.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД. В свою очередь, министр печати и информации региона Ахмед Дудаев
заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата республики также назвала статью "Новой газеты" клеветнической, обратившись к Путину c просьбой защитить бойцов.
В "Новой газете" РИА Новости подчеркнули, что не согласны с обвинениями ОП.