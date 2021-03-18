https://ria.ru/20210318/obraschenie-1601802456.html

Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд

Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал полку имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни задействовать юридические инструменты, если, по их... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:22

2021-03-18T13:22

2021-03-18T19:04

чеченская республика (чечня)

ахмат кадыров (политик)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал полку имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни задействовать юридические инструменты, если, по их мнению, в материале "Новой газеты" о "казнях" в республике есть клевета.Ранее бойцы обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" издания, которое в понедельник выпустило уже вторую статью о внесудебных расправах в регионе. Песков заявил, что в Кремле "не знакомы с самим этим обращением", но читали сообщения СМИ. По его словам, просьба сотрудников подразделения "не по адресу".Как отметил Песков, если речь идет о публикации искаженной информации или клеветы, то для отстаивания своей позиции есть соответствующие юридические процедуры и инструменты.Он добавил, что газета публикует материалы "критического характера". По его словам, клевета должна преследоваться по закону, но безопасность журналистов — непререкаема.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД. В свою очередь, министр печати и информации региона Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата республики также назвала статью "Новой газеты" клеветнической, обратившись к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости подчеркнули, что не согласны с обвинениями ОП.

https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html

https://ria.ru/20180714/1524595603.html

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чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, владимир путин, общество