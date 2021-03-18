https://ria.ru/20210318/niderlandy-1601767646.html

Партия премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах

Партия премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах

Народная партия за свободу и демократию (VVD), которую возглавляет исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте лидирует на парламентских выборах,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:51

2021-03-18T10:51

2021-03-18T10:51

герт вилдерс

марк рютте

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народная партия за свободу и демократию (VVD), которую возглавляет исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте лидирует на парламентских выборах, пишет издание NL Times со ссылкой на данные после подсчета 78% голосов.Народная партия за свободу и демократию (VVD), по последним данным, получает 36 из 150 мест в парламенте. Лево-либеральная партия "Демократы 66", возглавляемая исполняющей обязанности министра торговли Сигрид Кааг, получает 24 места. Национал-либеральная политическая партия "Партия свободы", лидером которой является депутат парламента Герт Вилдерс, получает 17 мест. Партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) во главе с исполняющим обязанности министра финансов Вопке Хукстрой получает 15 мест.Газета отмечает, что малые и средние регионы уже подсчитали все голоса. Подсчет продолжается в крупных городах.Ранее Марк Рютте заявил, что горд победой своей партии четвертый раз подряд. Он также поздравил Кааг, заявив, что Народная партия за свободу и демократию и "Демократы 66" обсудят создание коалиции.При нынешнем раскладе, даже объединение двух лидирующих партий не дает необходимого большинства мест для правящей коалиции в парламенте (необходимо не менее 76 мест). Издание отмечает, что Рютте также заявлял, что хочет обсудить участие в коалиции партии "Христианско-демократический призыв". Объединение трех партий даст им 75 мест в парламенте - ровно половину - при этом им не достает одного голоса для получения большинства.Голосование на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента Нидерландов (Палату представителей) проходило три дня - 15, 16 и 17 марта - из-за ограничений по коронавирусу. В списке участников выборов зарегистрированы 37 партий, представители которых борются за 150 парламентских мест. По оценкам Центрального статистического бюро страны, правом голоса обладают 13,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20210216/niderlandy-1597673222.html

https://ria.ru/20210316/germaniya-1601366147.html

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герт вилдерс, марк рютте, нидерланды, в мире