https://ria.ru/20210318/neft-1601890830.html

Цены на нефть рухнули

Цены на нефть рухнули

Мировые цены на нефть упали почти на девять процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:43

2021-03-18T21:43

2021-03-18T22:54

astrazeneca

джо байден

владимир путин

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brent

экономика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть упали почти на девять процентов, свидетельствуют данные торгов.Впервые с 11 февраля стоимость североморской смеси Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель. По состоянию на 22:35 мск цена ее майских фьючерсов падала на 9,07% — до 61,83 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI снижались 9,15% — до 58,69 доллара за баррель.Как полагает старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт, такое снижение может объясняться "моментом определенного цикла торговых сделок". Его мнение приводит агентство Bloomberg. Он предположил, что цены на нефть "протестируют нижний порог такого торгового диапазона", так как после пандемии "не будет глобального открытия" стран и экономик.Помимо этого, инвесторов беспокоит вопрос спроса на нефть после приостановки некоторыми государствами ЕС использования вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных тромбоэмболических осложнений. При этом в Европейском лекарственном агентстве (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность препарата.Некоторые аналитики связывают резкое падение цен на черное золото с напряженностью в российско-американских отношениях."Напряженность между США и Россией нарастает, США угрожают России санкциями. Один из способов ответа России — нацеливание на производство сланца, чтобы наполнить рынок нефтью", — сказал агентству MarketWatch старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.Президент США Джо Байден ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Как пишут СМИ, американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского коллегу "убийцей". Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой. С 18 марта также вступили в силу новые экспортные ограничения со стороны США. На фоне этих событий посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив отношений между странами.

https://ria.ru/20210304/neft-1600006215.html

https://ria.ru/20210317/bayden-1601684826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , джо байден, владимир путин, сша, цены на нефть, brent, экономика