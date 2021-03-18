https://ria.ru/20210318/navruz-1601893792.html

Навруз – пример праздника солидарности, отметил эксперт

Навруз – пример праздника солидарности, отметил эксперт

Навруз - пример праздника солидарности, который улучшает мнение о мусульманском сообществе России, заявил заместитель директора института Европы РАН Роман... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:49

2021-03-18T21:49

2021-03-18T21:50

религия и мировоззрение

религия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Навруз - пример праздника солидарности, который улучшает мнение о мусульманском сообществе России, заявил заместитель директора института Европы РАН Роман Лункин на пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов, который символизирует начало весны. Он приходится на день весеннего равноденствия. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане и Средней Азии, в Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества."Навруз – хороший пример праздника солидарности, праздника, который говорит о новой жизни. Национальный и духовный смысл Навруза – открытость, новая жизнь, это пожелание благополучия, гостеприимство, когда ходят в гости", - сказал Лункин.Он отметил, что среди символов, которые сопровождают праздник, пророщенные ростки пшеницы - символ новый жизни. "В некоторых странах на Навруз красят яйца – это символ возрождения, новой жизни. То же есть и в христианстве, поэтому это праздник объединяющий. Религия в современном обществе служит делу социальной солидарности и скрепляет человеческие отношения. Поэтому должно быть особое отношения к такого рода праздникам", - подчеркнул эксперт.По его словам, Навруз - символ мира, процветания и новой жизни, что "полностью соотносится все представлением об исламе". "Ислам – религия мира. Это все создает новые впечатление и о религиозных праздниках, и о мусульманском сообществе России, которое по соцопросам составляет около 20 миллионов человек", - заключил ученый.В свою очередь руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад Текаева назвала Навруз "гимном добра, новой жизни, урожая", который широко отмечается как в Средней Азии, так и в столице России.Как ранее заявили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, общегородской праздник "Навруз-2021" пройдет 21 марта в онлайн формате, транслция будет доступна на официальном сайте праздника https://navruz.moscow/ , в социальной сети "Одноклассники" и на Youtube-канале телеканала "Мир".

https://ria.ru/20210318/navruz-1601863775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, одноклассники, российская академия наук, юнеско, москва, афганистан, европа