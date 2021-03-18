https://ria.ru/20210318/navruz-1601864767.html
Включить Навруз в исламский календарь невозможно, уверен эксперт
Включить Навруз в исламский календарь невозможно, уверен эксперт
Праздник Навруз, который приходится на день весеннего равноденствия и привязан к солнечному календарю, нельзя "включить" в календарь мусульманский – лунный, к... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:25
2021-03-18T18:25
2021-03-18T18:34
религия и мировоззрение
религия
юнеско
афганистан
северная македония
иран
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151689/84/1516898416_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_b26fdc20409a11e4626b7146224ec082.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Праздник Навруз, который приходится на день весеннего равноденствия и привязан к солнечному календарю, нельзя "включить" в календарь мусульманский – лунный, к тому же Навруз не исламский праздник, заявил директор Института религии и политики Антон Игнатенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов, который символизирует начало весны. В 2021 году его отмечают 21 марта. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане, в Средней Азии, Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо."Влить Навруз в исламский календарь нельзя. Первая причина – техническая. Навруз в солнечном календаре привязан к весеннему равноденствию, которое высчитывается по солнцу. Мусульманский календарь – лунный и смещается относительно солнечного календаря. Поэтому мусульманские праздники каждый год для нас (россиян – ред.), живущих по григорианскому календарю, смещаются каждый год на более ранний срок", - сказал Игнатенко.Вторая причина, по его словам, вероучительная. "Ислам – религия строгого единобожия. Весь мусульманский календарь связан с религиозными событиями. В то время как праздник Навруз – наследство, которое досталось народам, исповедующим ислам, от иранской культуры", - пояснил эксперт.Он напомнил, что исторически Навруз был религиозным праздником в зороастризме, а потом распространился среди персов и тюркоязчных народов. Поэтому, по его словам, исламского в этом празднике "ничего нет", но некоторые народы, исповедующие ислам, переняли эту традицию. Также он подчеркнул, что в праздновании Навруза как народного праздника нет ничего плохого и для мусульман: "Здесь нет противоречия, потому что и солнце, и годичный цикл созданы Богом".
https://ria.ru/20210318/navruz-1601863775.html
афганистан
северная македония
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151689/84/1516898416_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_72d8078a341ee418fa16358b785cd247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, юнеско, афганистан, северная македония, иран, справки
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Праздник Навруз, который приходится на день весеннего равноденствия и привязан к солнечному календарю, нельзя "включить" в календарь мусульманский – лунный, к тому же Навруз не исламский праздник, заявил директор Института религии и политики Антон Игнатенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов, который символизирует начало весны. В 2021 году его отмечают 21 марта. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане, в Средней Азии, Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо.
"Влить Навруз в исламский календарь нельзя. Первая причина – техническая. Навруз в солнечном календаре привязан к весеннему равноденствию, которое высчитывается по солнцу. Мусульманский календарь – лунный и смещается относительно солнечного календаря. Поэтому мусульманские праздники каждый год для нас (россиян – ред.), живущих по григорианскому календарю, смещаются каждый год на более ранний срок", - сказал Игнатенко.
Вторая причина, по его словам, вероучительная. "Ислам – религия строгого единобожия. Весь мусульманский календарь связан с религиозными событиями. В то время как праздник Навруз – наследство, которое досталось народам, исповедующим ислам, от иранской культуры", - пояснил эксперт.
Он напомнил, что исторически Навруз был религиозным праздником в зороастризме, а потом распространился среди персов и тюркоязчных народов. Поэтому, по его словам, исламского в этом празднике "ничего нет", но некоторые народы, исповедующие ислам, переняли эту традицию. Также он подчеркнул, что в праздновании Навруза как народного праздника нет ничего плохого и для мусульман: "Здесь нет противоречия, потому что и солнце, и годичный цикл созданы Богом".