https://ria.ru/20210318/navruz-1601864767.html

Включить Навруз в исламский календарь невозможно, уверен эксперт

Включить Навруз в исламский календарь невозможно, уверен эксперт

Праздник Навруз, который приходится на день весеннего равноденствия и привязан к солнечному календарю, нельзя "включить" в календарь мусульманский – лунный, к... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:25

2021-03-18T18:25

2021-03-18T18:34

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Праздник Навруз, который приходится на день весеннего равноденствия и привязан к солнечному календарю, нельзя "включить" в календарь мусульманский – лунный, к тому же Навруз не исламский праздник, заявил директор Института религии и политики Антон Игнатенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Навруз — не мусульманский, но народный праздник у иранских и тюркских народов, который символизирует начало весны. В 2021 году его отмечают 21 марта. Навруз празднуют, в частности, в Дагестане, в Средней Азии, Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо."Влить Навруз в исламский календарь нельзя. Первая причина – техническая. Навруз в солнечном календаре привязан к весеннему равноденствию, которое высчитывается по солнцу. Мусульманский календарь – лунный и смещается относительно солнечного календаря. Поэтому мусульманские праздники каждый год для нас (россиян – ред.), живущих по григорианскому календарю, смещаются каждый год на более ранний срок", - сказал Игнатенко.Вторая причина, по его словам, вероучительная. "Ислам – религия строгого единобожия. Весь мусульманский календарь связан с религиозными событиями. В то время как праздник Навруз – наследство, которое досталось народам, исповедующим ислам, от иранской культуры", - пояснил эксперт.Он напомнил, что исторически Навруз был религиозным праздником в зороастризме, а потом распространился среди персов и тюркоязчных народов. Поэтому, по его словам, исламского в этом празднике "ничего нет", но некоторые народы, исповедующие ислам, переняли эту традицию. Также он подчеркнул, что в праздновании Навруза как народного праздника нет ничего плохого и для мусульман: "Здесь нет противоречия, потому что и солнце, и годичный цикл созданы Богом".

https://ria.ru/20210318/navruz-1601863775.html

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религия, юнеско, афганистан, северная македония, иран, справки