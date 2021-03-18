https://ria.ru/20210318/navruz-1601863775.html

В мусульманской общине посоветовали в Навруз делать больше добрых дел

В мусульманской общине посоветовали в Навруз делать больше добрых дел

Навруз – праздник весны и добрых дел, в это время нужно делать как можно больше хорошего, заявил имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:22

2021-03-18T18:22

2021-03-18T18:23

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Навруз – праздник весны и добрых дел, в это время нужно делать как можно больше хорошего, заявил имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов."Этот праздник распространен, люди устраивают застолья, угощают близких и друзей, поздравляют друг друга. Это праздник весны и добрых дел. Позитивный праздник. В этот день, наверное, нужно как можно больше сделать хорошего, доброго для довольства Всевышнего, для близких", - сказал Мухутдинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Вместе с тем, он подчеркнул, что Навруз не религиозный, а народный праздник, хотя многие ошибочно считают его исламским. "Возможно, и мусульман ассоциируют с этим праздником, потому что его отмечают в мусульманских странах, но праздник не религиозный", - подытожил Мухутдинов.Навруз — праздник у иранских и тюркских народов, который символизирует начало весны. Он приходится на день весеннего равноденствия. Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. Навруз празднуют, в частности, на Кавказе и в Средней Азии, в Иране, Афганистане, Македонии, Албании. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества.Ранее в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что общегородской праздник "Навруз-2021" пройдет 21 марта в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210318/navruz-1601850251.html

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религия, юнеско, москва, северная македония, московская область (подмосковье)