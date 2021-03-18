Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210318/nagiev-1601844843.html
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило
На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:38
2021-03-18T21:38
константин лавроненко
сарик андреасян
ссср
культура
кино и сериалы
новости культуры
дмитрий нагиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601861111_799:0:4440:2048_1920x0_80_0_0_4485f63d7527d82ecea608ae75dfbc34.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что самого известного маньяка СССР сыграл Дмитрий Нагиев, он поделился впечатлениями об пережитом опыте, сообщает пресс-служба сервиса. По словам Нагиева, у него были сомнения по поводу участия в данном проекте, так как он не представлял, на что может опереться в этой роли.Актер признался, что на съемочной площадке ему даже было страшно и нередко возникало чувство отвращения. "Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино, это художественное произведение и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть. Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: "А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?". Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде — это будет шок!" — прокомментировал Нагиев. В основе сериала режиссера Сарика Андреасяна, состоящего из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений. Вместе с Дмитрием Нагиев также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.
https://ria.ru/20210315/serialy-1600801703.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601861111_1390:0:4121:2048_1920x0_80_0_0_3e9800be600439038341b154a6fc7042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин лавроненко, сарик андреасян, ссср, кино и сериалы, новости культуры, дмитрий нагиев

Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило

21:38 18.03.2021
 
© Okko (2020)Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Okko (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что самого известного маньяка СССР сыграл Дмитрий Нагиев, он поделился впечатлениями об пережитом опыте, сообщает пресс-служба сервиса.
По словам Нагиева, у него были сомнения по поводу участия в данном проекте, так как он не представлял, на что может опереться в этой роли.

"Чикатило — откровенная мразь, — приводят слова Дмитрия Нагиева в пресс-службе. — Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал".

Актер признался, что на съемочной площадке ему даже было страшно и нередко возникало чувство отвращения.
"Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино, это художественное произведение и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть. Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: "А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?". Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде — это будет шок!" — прокомментировал Нагиев.
В основе сериала режиссера Сарика Андреасяна, состоящего из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.
Вместе с Дмитрием Нагиев также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.
Кадр из сериала Крюк - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00Культура
"Я не шучу" над "Вампирами средней полосы". Российские сериалы марта
 
КультураКонстантин ЛавроненкоСарик АндреасянСССРКино и сериалыНовости культурыДмитрий Нагиев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния