https://ria.ru/20210318/nagiev-1601844843.html

Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило

Дмитрий Нагиев рассказал, какого ему было играть маньяка Чикатило

На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:38

2021-03-18T21:38

2021-03-18T21:38

константин лавроненко

сарик андреасян

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дмитрий нагиев

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали до премьеры первой серии. И теперь, когда стало известно, что самого известного маньяка СССР сыграл Дмитрий Нагиев, он поделился впечатлениями об пережитом опыте, сообщает пресс-служба сервиса. По словам Нагиева, у него были сомнения по поводу участия в данном проекте, так как он не представлял, на что может опереться в этой роли.Актер признался, что на съемочной площадке ему даже было страшно и нередко возникало чувство отвращения. "Я застал эти события, прекрасно их помню и сразу хочу сказать, что это не документальное кино, это художественное произведение и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у нас не было. Я взялся за эту роль рискнуть. Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: "А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?". Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде — это будет шок!" — прокомментировал Нагиев. В основе сериала режиссера Сарика Андреасяна, состоящего из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений. Вместе с Дмитрием Нагиев также снялись Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов, Олег Каменщиков, Николай Козак, Карен Бадалов, Александр Курлов, Евгений Шириков, Александр Булатов, Виктория Богатырева, Никита Кологривый и другие.

https://ria.ru/20210315/serialy-1600801703.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин лавроненко, сарик андреасян, ссср, кино и сериалы, новости культуры, дмитрий нагиев