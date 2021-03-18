https://ria.ru/20210318/myasnikov-1601815290.html

Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта

Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта

Боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:28

2021-03-18T14:28

2021-03-18T15:07

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, этот тип боли возникает при инфаркте в задней и нижней стенках сердца. Помимо живота, неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела, напомнил медик.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибает более 17,5 миллиона человек во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

https://ria.ru/20210309/myasnikov-1600460468.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество