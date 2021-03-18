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Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта
Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта
Боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:28
2021-03-18T14:28
2021-03-18T15:07
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, этот тип боли возникает при инфаркте в задней и нижней стенках сердца. Помимо живота, неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела, напомнил медик.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибает более 17,5 миллиона человек во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников
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По его словам, этот тип боли возникает при инфаркте в задней и нижней стенках сердца. Помимо живота, неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела, напомнил медик.
"Так что это не всегда классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в руке, животе, голове, пальцах, зубная боль", — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибает более 17,5 миллиона человек во всем мире. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.