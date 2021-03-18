Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/myasnikov-1601755291.html
Мясников развеял мифы о популярных напитках
Мясников развеял мифы о популярных напитках
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:32
2021-03-18T12:10
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки."Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", — написал Мясников в статье на своем официальном сайте.Он отметил, что после определенной "адаптации" кофе не вызывает повышения давления. Кроме того, врач напомнил, что регулярное употребление этого напитка снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. Чай, в свою очередь, содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.А вот газированная вода и соки содержат очень много сахара, что вредно, заметил он.Также Мясников напомнил, что не стоит верить мифу о каком-либо "необходимом" количестве выпиваемой в день воды. Специалист посоветовал прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/immunitet-1601506215.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_60c1c7ab6d106140a275858d21907093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье - общество

Мясников развеял мифы о популярных напитках

09:32 18.03.2021 (обновлено: 12:10 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки.
"Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", — написал Мясников в статье на своем официальном сайте.
Он отметил, что после определенной "адаптации" кофе не вызывает повышения давления. Кроме того, врач напомнил, что регулярное употребление этого напитка снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. Чай, в свою очередь, содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.
А вот газированная вода и соки содержат очень много сахара, что вредно, заметил он.
Также Мясников напомнил, что не стоит верить мифу о каком-либо "необходимом" количестве выпиваемой в день воды. Специалист посоветовал прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека.
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 02:00Сказано в эфире
Врач рассказал, что поможет укрепить иммунитет весной
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Лента новостейМолния