https://ria.ru/20210318/myasnikov-1601755291.html

Мясников развеял мифы о популярных напитках

Мясников развеял мифы о популярных напитках

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:32

2021-03-18T09:32

2021-03-18T12:10

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки."Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", — написал Мясников в статье на своем официальном сайте.Он отметил, что после определенной "адаптации" кофе не вызывает повышения давления. Кроме того, врач напомнил, что регулярное употребление этого напитка снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. Чай, в свою очередь, содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.А вот газированная вода и соки содержат очень много сахара, что вредно, заметил он.Также Мясников напомнил, что не стоит верить мифу о каком-либо "необходимом" количестве выпиваемой в день воды. Специалист посоветовал прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/immunitet-1601506215.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество