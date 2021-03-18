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Мясников развеял мифы о популярных напитках
Мясников развеял мифы о популярных напитках
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:32
2021-03-18T09:32
2021-03-18T12:10
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки."Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", — написал Мясников в статье на своем официальном сайте.Он отметил, что после определенной "адаптации" кофе не вызывает повышения давления. Кроме того, врач напомнил, что регулярное употребление этого напитка снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. Чай, в свою очередь, содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.А вот газированная вода и соки содержат очень много сахара, что вредно, заметил он.Также Мясников напомнил, что не стоит верить мифу о каком-либо "необходимом" количестве выпиваемой в день воды. Специалист посоветовал прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
высказался в пользу употребления чая и кофе на постоянной основе; эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки.
"Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", — написал Мясников в статье на своем официальном сайте
.
Он отметил, что после определенной "адаптации" кофе не вызывает повышения давления. Кроме того, врач напомнил, что регулярное употребление этого напитка снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. Чай, в свою очередь, содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.
А вот газированная вода и соки содержат очень много сахара, что вредно, заметил он.
Также Мясников напомнил, что не стоит верить мифу о каком-либо "необходимом" количестве выпиваемой в день воды. Специалист посоветовал прислушиваться к собственному чувству жажды, которое лучше всего реагирует на потребности организма и определяет норму для каждого человека.