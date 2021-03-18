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https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601741883.html
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:15
2021-03-18T12:37
россия
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на сведения о карте, выяснил корреспондент РИА Новости.Теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают жертве бесплатный билет. По сценарию, выигрыш должен "поступить" на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте. Сотрудник агентства получил несколько таких писем.В качестве отправителя была указана компания "ОАО Гослото". Ни один из крупных интернет-поисковиков не позволил найти какие-либо сведения о ней: запрос выдает данные только о крупнейших официальных лотерейных организациях. При этом в самом тексте письма компания названа уже по-другому — "Русское лото", а сообщения пришли с адресов, позволяющих предположить, что их отправили мошенники: office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.Представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов "Столото" рассказал РИА Новости, что в Сети заблокированы несколько тысяч мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи. "Чтобы вы не стали жертвой мошенников, "Столото" рекомендует пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов", — дал совет собеседник агентства.Любые сайты, где замешана передача данных, особенно финансовых, например платежной карты, — это довольно легкая схема для мошенников, которая не требует высоких издержек и может быть разослана сразу большому количеству адресатов, пояснил агентству эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. При этом поводы могут быть совершенно разные: юбилейный год, новый сезон лотереи, особый номер серии с красивыми цифрами и так далее — все, что звучит для человека как событие, которое может быть хоть немного значимым, внушает больше доверия.Основные риски в такой ситуации — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация, или передача платежных данных мошенникам, пояснил Кривошея.Если вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Если вы скачали вредоносное программное обеспечение, стоит просканировать компьютер антивирусом и устранить угрозы. Если мошенничество нацелено на выманивание информации о карте и вы перешли на сайт, лучше закрыть его и не вводить платежные данные.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/moshennik-1601713716.html
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россия, общество

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

03:15 18.03.2021 (обновлено: 12:37 18.03.2021)
 
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на сведения о карте, выяснил корреспондент РИА Новости.
Теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают жертве бесплатный билет. По сценарию, выигрыш должен "поступить" на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте. Сотрудник агентства получил несколько таких писем.
© РИА НовостиЭлектронное письмо, отправленное мошенниками
Электронное письмо, отправленное мошенниками - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости
Электронное письмо, отправленное мошенниками
В качестве отправителя была указана компания "ОАО Гослото". Ни один из крупных интернет-поисковиков не позволил найти какие-либо сведения о ней: запрос выдает данные только о крупнейших официальных лотерейных организациях. При этом в самом тексте письма компания названа уже по-другому — "Русское лото", а сообщения пришли с адресов, позволяющих предположить, что их отправили мошенники: office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.

"В честь своего юбилея "Русское лото" дарит вам бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши первых нескольких туров ― самые крупные и могут составлять от нескольких десятков и сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Проверьте билет, чтобы не yпустить свой выигрыш! Получить бесплатный билет здесь", — говорится в тексте такого письма.

Представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов "Столото" рассказал РИА Новости, что в Сети заблокированы несколько тысяч мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи. "Чтобы вы не стали жертвой мошенников, "Столото" рекомендует пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов", — дал совет собеседник агентства.
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Любые сайты, где замешана передача данных, особенно финансовых, например платежной карты, — это довольно легкая схема для мошенников, которая не требует высоких издержек и может быть разослана сразу большому количеству адресатов, пояснил агентству эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. При этом поводы могут быть совершенно разные: юбилейный год, новый сезон лотереи, особый номер серии с красивыми цифрами и так далее — все, что звучит для человека как событие, которое может быть хоть немного значимым, внушает больше доверия.
Основные риски в такой ситуации — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация, или передача платежных данных мошенникам, пояснил Кривошея.

"Самая распространенная схема мошенничества — это создание фейковой страницы оплаты для выманивания данных о карте. С этой информацией мошенники могут списывать деньги с привязанного счета, как если бы это был магазин", — добавил эксперт.

Если вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Если вы скачали вредоносное программное обеспечение, стоит просканировать компьютер антивирусом и устранить угрозы. Если мошенничество нацелено на выманивание информации о карте и вы перешли на сайт, лучше закрыть его и не вводить платежные данные.
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