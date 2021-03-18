https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601741883.html

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:15

2021-03-18T03:15

2021-03-18T12:37

россия

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на сведения о карте, выяснил корреспондент РИА Новости.Теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают жертве бесплатный билет. По сценарию, выигрыш должен "поступить" на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте. Сотрудник агентства получил несколько таких писем.В качестве отправителя была указана компания "ОАО Гослото". Ни один из крупных интернет-поисковиков не позволил найти какие-либо сведения о ней: запрос выдает данные только о крупнейших официальных лотерейных организациях. При этом в самом тексте письма компания названа уже по-другому — "Русское лото", а сообщения пришли с адресов, позволяющих предположить, что их отправили мошенники: office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.Представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов "Столото" рассказал РИА Новости, что в Сети заблокированы несколько тысяч мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи. "Чтобы вы не стали жертвой мошенников, "Столото" рекомендует пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов", — дал совет собеседник агентства.Любые сайты, где замешана передача данных, особенно финансовых, например платежной карты, — это довольно легкая схема для мошенников, которая не требует высоких издержек и может быть разослана сразу большому количеству адресатов, пояснил агентству эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. При этом поводы могут быть совершенно разные: юбилейный год, новый сезон лотереи, особый номер серии с красивыми цифрами и так далее — все, что звучит для человека как событие, которое может быть хоть немного значимым, внушает больше доверия.Основные риски в такой ситуации — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация, или передача платежных данных мошенникам, пояснил Кривошея.Если вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Если вы скачали вредоносное программное обеспечение, стоит просканировать компьютер антивирусом и устранить угрозы. Если мошенничество нацелено на выманивание информации о карте и вы перешли на сайт, лучше закрыть его и не вводить платежные данные.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/moshennik-1601713716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/moshennik-1601487196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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