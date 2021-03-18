https://ria.ru/20210318/monastyr-1601749630.html

Адвокаты Сергия заявили о визите полиции и УФМС в монастырь на Урале

Адвокаты Сергия заявили о визите полиции и УФМС в монастырь на Урале

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники полиции и УФМС прибыли для проверки документов в Среднеуральский женский... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:29

2021-03-18T08:29

2021-03-18T08:29

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

фмс

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что сотрудники полиции и УФМС прибыли для проверки документов в Среднеуральский женский монастырь, который был подконтролен арестованному священнослужителю."В Среднеуральский женский монастырь прибыли представители власти и УФМС для проверки документов насельников… Вчера вице-губернатор области Сергей Бидонько интересовался, как идут дела в монастыре. Видимо, полученный ответ, что все хорошо, не соответствует ситуации, в которую пытаются завести Среднеуральский монастырь. Как итог - два автобуса с полицией на главной площади монастыря", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.Они отметили, что за последние несколько месяцев практически каждый проживающий в монастыре выезжал в следственный комитет, где при даче показаний подобная проверка уже проводилась.Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210311/monastyr-1600740618.html

москва

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), фмс, москва