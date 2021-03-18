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Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка
Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка
Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:29
2021-03-18T12:29
2021-03-18T12:29
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что президент Майя Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Пять из шести парламентских партий на встрече с президентом во вторник выступили за формирование кабмина, созданная Санду партия "Действие и солидарность" настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов. При этом Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде."Кандидатом в премьер-министры Молдовы от нового парламентского большинства является Владимир Головатюк, бывший депутат парламента от Партии социалистов, ныне посол Республики Молдова в Российской Федерации", - написал Варданян в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sandu-1601543070.html
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майя санду, молдавия, в мире