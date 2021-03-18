Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/moldaviya-1601790706.html
Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка
Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка
Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:29
2021-03-18T12:29
майя санду
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155999/89/1559998977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a2da769cca3ceb740f960c3cfb59d09.jpg
КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что президент Майя Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Пять из шести парламентских партий на встрече с президентом во вторник выступили за формирование кабмина, созданная Санду партия "Действие и солидарность" настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов. При этом Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде."Кандидатом в премьер-министры Молдовы от нового парламентского большинства является Владимир Головатюк, бывший депутат парламента от Партии социалистов, ныне посол Республики Молдова в Российской Федерации", - написал Варданян в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sandu-1601543070.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155999/89/1559998977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdda42a74162a52d3d4519032a99a296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, молдавия, в мире

Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка

12:29 18.03.2021
 
© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Спутник
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян.
Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что президент Майя Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Пять из шести парламентских партий на встрече с президентом во вторник выступили за формирование кабмина, созданная Санду партия "Действие и солидарность" настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов. При этом Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде.
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 19:06
Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера Молдавии
"Кандидатом в премьер-министры Молдовы от нового парламентского большинства является Владимир Головатюк, бывший депутат парламента от Партии социалистов, ныне посол Республики Молдова в Российской Федерации", - написал Варданян в Telegram-канале.
 
Майя СандуМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Лента новостейМолния