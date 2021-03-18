https://ria.ru/20210318/moldaviya-1601790706.html

Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка

Кандидатом в премьеры Молдавии выдвинули посла в России Головатюка

Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:29

2021-03-18T12:29

2021-03-18T12:29

майя санду

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155999/89/1559998977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a2da769cca3ceb740f960c3cfb59d09.jpg

КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии выдвигает кандидатом в премьеры посла страны в РФ Владимира Головатюка, заявил член Соцпартии Эрнест Варданян.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что президент Майя Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. Пять из шести парламентских партий на встрече с президентом во вторник выступили за формирование кабмина, созданная Санду партия "Действие и солидарность" настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов. При этом Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде."Кандидатом в премьер-министры Молдовы от нового парламентского большинства является Владимир Головатюк, бывший депутат парламента от Партии социалистов, ныне посол Республики Молдова в Российской Федерации", - написал Варданян в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sandu-1601543070.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, молдавия, в мире