https://ria.ru/20210318/miting-1601854712.html

МИД России обеспокоен действиями полиции на акции протеста в Лондоне

МИД России обеспокоен действиями полиции на акции протеста в Лондоне

МИД РФ выразил беспокойство действиями полиции на акции памяти 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:35

2021-03-18T17:35

2021-03-18T17:38

садик хан

мария захарова

кент (англия)

лондон

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. МИД РФ выразил беспокойство действиями полиции на акции памяти 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Эверард бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: она возвращалась из гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Трагедия получила большой резонанс: сотни людей принесли цветы к мемориалу Эверард в сквере Clapham Common, неподалеку от дома Эверард. Среди почтивших ее память была герцогиня Кембриджская Кейт.В субботу вечером сотни лондонцев, преимущественно женщины, собрались на несанкционированный митинг – чтобы, с одной стороны, почтить память Эверард, а с другой – призвать власти принимать больше мер по борьбе с уличной преступностью, все больше захватывающей британскую столицу. Митинг не был согласован столичными властями из-за того, что в стране сейчас локдаун, и все массовые мероприятия запрещены.Однако, по мнению многих участников митинга, полиция, пытаясь добиться завершения акции протеста, действовала слишком грубо: на кадрах видно, что полицейские заламывали руки женщинам и увели нескольких в наручниках. Недовольство действиями сотрудников правоохранительных органов выразили мэр Лондона Садик Хан и министр внутренних дел Прити Пател."Вызывают беспокойство непропорциональные и необоснованно жестокие действия британской полиции в Лондоне в ходе проходящих в эти дни мирных акций памяти убитой молодой британки Эверард. Обвинения в ее убийстве было предъявлено сотруднику подразделения по охране дипмиссий и правительственных зданий полиции Лондона", - указала Захарова."Мы, как и многие, сотни тысяч человек во всем мире, были потрясены облетевшими телеэкраны кадрами, когда участвовавшие в митинге женщины были подвергнуты насилию со стороны полиции. Их буквально волокли за волосы по асфальту, заламывали им руки.... было видно, что полиция британская обучена подобным жестоким приемам", - добавила Захарова. Она напомнила, что "эти бесчеловечные методы британских сотрудников правопорядка вызывали резкую критику даже со стороны местных политиков"."Все это лишний раз подчеркивает необходимость внимательного отслеживания действий инициатив правительства Британии в правоохранительной сфере со стороны зарубежных партнеров Лондона, международных структур и правозащитных НПО", - заключила она.

https://ria.ru/20210316/britaniya-1601361377.html

https://ria.ru/20210207/protesty-1596392656.html

кент (англия)

лондон

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садик хан, мария захарова, кент (англия), лондон, в мире