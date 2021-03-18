https://ria.ru/20210318/miting-1601854712.html
МИД России обеспокоен действиями полиции на акции протеста в Лондоне
МИД России обеспокоен действиями полиции на акции протеста в Лондоне
МИД РФ выразил беспокойство действиями полиции на акции памяти 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:35
2021-03-18T17:35
2021-03-18T17:38
садик хан
мария захарова
кент (англия)
лондон
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. МИД РФ выразил беспокойство действиями полиции на акции памяти 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Эверард бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: она возвращалась из гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Трагедия получила большой резонанс: сотни людей принесли цветы к мемориалу Эверард в сквере Clapham Common, неподалеку от дома Эверард. Среди почтивших ее память была герцогиня Кембриджская Кейт.В субботу вечером сотни лондонцев, преимущественно женщины, собрались на несанкционированный митинг – чтобы, с одной стороны, почтить память Эверард, а с другой – призвать власти принимать больше мер по борьбе с уличной преступностью, все больше захватывающей британскую столицу. Митинг не был согласован столичными властями из-за того, что в стране сейчас локдаун, и все массовые мероприятия запрещены.Однако, по мнению многих участников митинга, полиция, пытаясь добиться завершения акции протеста, действовала слишком грубо: на кадрах видно, что полицейские заламывали руки женщинам и увели нескольких в наручниках. Недовольство действиями сотрудников правоохранительных органов выразили мэр Лондона Садик Хан и министр внутренних дел Прити Пател."Вызывают беспокойство непропорциональные и необоснованно жестокие действия британской полиции в Лондоне в ходе проходящих в эти дни мирных акций памяти убитой молодой британки Эверард. Обвинения в ее убийстве было предъявлено сотруднику подразделения по охране дипмиссий и правительственных зданий полиции Лондона", - указала Захарова."Мы, как и многие, сотни тысяч человек во всем мире, были потрясены облетевшими телеэкраны кадрами, когда участвовавшие в митинге женщины были подвергнуты насилию со стороны полиции. Их буквально волокли за волосы по асфальту, заламывали им руки.... было видно, что полиция британская обучена подобным жестоким приемам", - добавила Захарова. Она напомнила, что "эти бесчеловечные методы британских сотрудников правопорядка вызывали резкую критику даже со стороны местных политиков"."Все это лишний раз подчеркивает необходимость внимательного отслеживания действий инициатив правительства Британии в правоохранительной сфере со стороны зарубежных партнеров Лондона, международных структур и правозащитных НПО", - заключила она.
https://ria.ru/20210316/britaniya-1601361377.html
https://ria.ru/20210207/protesty-1596392656.html
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садик хан, мария захарова, кент (англия), лондон, в мире
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
МИД РФ выразил беспокойство действиями полиции на акции памяти 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Эверард бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: она возвращалась из гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном
графстве Кент
. Трагедия получила большой резонанс: сотни людей принесли цветы к мемориалу Эверард в сквере Clapham Common, неподалеку от дома Эверард. Среди почтивших ее память была герцогиня Кембриджская Кейт.
В субботу вечером сотни лондонцев, преимущественно женщины, собрались на несанкционированный митинг – чтобы, с одной стороны, почтить память Эверард, а с другой – призвать власти принимать больше мер по борьбе с уличной преступностью, все больше захватывающей британскую столицу. Митинг не был согласован столичными властями из-за того, что в стране сейчас локдаун, и все массовые мероприятия запрещены.
Однако, по мнению многих участников митинга, полиция, пытаясь добиться завершения акции протеста, действовала слишком грубо: на кадрах видно, что полицейские заламывали руки женщинам и увели нескольких в наручниках. Недовольство действиями сотрудников правоохранительных органов выразили мэр Лондона Садик Хан
и министр внутренних дел Прити Пател.
"Вызывают беспокойство непропорциональные и необоснованно жестокие действия британской полиции в Лондоне в ходе проходящих в эти дни мирных акций памяти убитой молодой британки Эверард. Обвинения в ее убийстве было предъявлено сотруднику подразделения по охране дипмиссий и правительственных зданий полиции Лондона", - указала Захарова.
"Мы, как и многие, сотни тысяч человек во всем мире, были потрясены облетевшими телеэкраны кадрами, когда участвовавшие в митинге женщины были подвергнуты насилию со стороны полиции. Их буквально волокли за волосы по асфальту, заламывали им руки.... было видно, что полиция британская обучена подобным жестоким приемам", - добавила Захарова. Она напомнила, что "эти бесчеловечные методы британских сотрудников правопорядка вызывали резкую критику даже со стороны местных политиков".
"Все это лишний раз подчеркивает необходимость внимательного отслеживания действий инициатив правительства Британии в правоохранительной сфере со стороны зарубежных партнеров Лондона, международных структур и правозащитных НПО", - заключила она.