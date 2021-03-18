https://ria.ru/20210318/minirovanie-1601740560.html

Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета

Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета

Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:36

2021-03-18T02:36

2021-03-18T02:36

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов города, сообщает прокуратура Приморья.В ходе проверки выяснилось, что угроз нет."В результате его действий была дезорганизована работа органов власти, правопорядка и университета… Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что фигурант "заминировал" Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.

https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html

владивосток

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владивосток, происшествия