https://ria.ru/20210318/minirovanie-1601740560.html
Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:36
2021-03-18T02:36
2021-03-18T02:36
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов города, сообщает прокуратура Приморья.В ходе проверки выяснилось, что угроз нет."В результате его действий была дезорганизована работа органов власти, правопорядка и университета… Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что фигурант "заминировал" Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости.
Суд во Владивостоке
назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов города, сообщает прокуратура Приморья.
"Судом установлено, что в 2018 году фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил оператору экстренной службы "112", анонимно сообщив о заложенном взрывном устройстве в одном из высших учебных заведений дальневосточной столицы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что угроз нет.
"В результате его действий была дезорганизована работа органов власти, правопорядка и университета… Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что фигурант "заминировал" Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.