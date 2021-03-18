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Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:36
2021-03-18T02:36
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов города, сообщает прокуратура Приморья.В ходе проверки выяснилось, что угроз нет."В результате его действий была дезорганизована работа органов власти, правопорядка и университета… Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что фигурант "заминировал" Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.
https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html
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владивосток, происшествия

Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета

02:36 18.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил ранее судимому местному жителю три года два месяца колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании одного из вузов города, сообщает прокуратура Приморья.
"Судом установлено, что в 2018 году фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил оператору экстренной службы "112", анонимно сообщив о заложенном взрывном устройстве в одном из высших учебных заведений дальневосточной столицы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что угроз нет.
"В результате его действий была дезорганизована работа органов власти, правопорядка и университета… Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что фигурант "заминировал" Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.
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